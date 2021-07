Al primo vero test di questo precampionato, il Frosinone è costretto alla sconfitta da parte della Viterbese. La formazione di Dal Canto si è imposta con il risultato di 2 a 1 mettendo in evidenza tutte quelle che sono al momento le carenze della compagine di mister Grosso. Non solo dal punto di vista atletico, ma anche tecnico e tattico. Partendo proprio da quest'ultimo aspetto, così come nelle precedenti amichevoli l'allenatore dei giallazzurri ha schierato la sua squadra con il modulo 4-3-3, che ha intenzione di adottare nella nuova stagione. Sempre rispetto alle partite fin qui giocate (contro l'Equipe Disoccupati Lazio, Trevi e Alatri), ci sono state delle novità nell'undici iniziale. Come quelle di Bevilacqua e Koblar in difesa (hanno preso i posti che erano stati rispettivamente di Gatti e Zampano), Vitale a centrocampo (preferito a Boloca) e Iemmello al centro dell'attaco (negli altri test quel ruolo era stato ricoperto da Ciano due volte e Satariano una).

La cronaca

Nel primo tempo il Frosinone ha provato da subito a impensierire l'estremo difensore ospite ma senza riuscirci mai in maniera particolare. La formazione di Dal Canto si è sempre difesa con ordine e senza particolare affanno. Al primo affondo, anzi, ha trovato la rete del vantaggio con l'ex canarino Errico. Ceduto in prestito troppo presto al club della Tuscia e senza dare la minima possibilità a Grosso di poterlo valutare. Non ultimo trattandosi di un classe ‘99 e quindi un giovane sul quale puntare senza dover ricorrere a un identico tipo di acquisto sul mercato. Dopo un quarto d'ora della ripresa è arrivato il pareggio dei giallazzurri con l'ultimo arrivato Zerbin, ma quattro minuti più tardi la Viterbese ha siglato il gol della vittoria con Camilleri.

Frosinone 1° tempo (4-3-3) - Ravaglia; Brighenti, Szymisnki, Bevilacqua, Koblar; Gori, Maiello, Vitale; Satariano, Iemmello, Tribuzzi

Frosinone 2° tempo (4-3-3) - De Lucia; Bevilacqua, Gatti, Szyminski (34' Giordani), Zampano; Gori (12' Boloca), Maiello (12' Rohden), Haoudi; Tribuzzi (29' Charpentier), Satariano (10' Ciano), Vitale (10' Zerbin). A disposizione: Palmisani, Pajc, Jirillo, Cangianiello. Allenatore: Grosso

Viterbese (4-3-3) - Bisogno; Fracassini (28' st Marenco), Mbendè (1' st Camilleri), Var der Velden (1' st Ricci), Ricchi; Calcagni (1' st D'Uffizi), Salandria, Errico (33' pt Simonelli); Aromatario, Tassi (18' st Pampano), Volpicelli (1' st Zanon). A disposizione: Chicarella, Borsellini, Natale, Fedel. Allenatore: Dal Canto

Arbitro: Ghinelli di Roma 2

Collaboratori: Almanca e Tasciotti di Latina

Marcatori: 29' pt Errico (V), 16' st Zerbin F), 21' st Camilleri (V).

Ammoniti: Natale (V)

Note: Spettatori 150 circa. Angoli 13-5 per il Frosinone. Recupero 0' pt e 3 st