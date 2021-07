Due ufficializzazioni nelle ultime ore in casa Frosinone Calcio. Il club comunica di aver raggiunto l'accordo con il Genoa CFC per l'acquisizione delle prestazioni sportive dell'attaccante Gabriel Charpentier. Il calciatore classe 1999 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Il secondo annuncio riguarda Alessio Zerbin. Questa la nota del club: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l'acquisizione delle prestazioni sportive dell'attaccante Alessio Zerbin. Il calciatore classe 1999 arriva a titolo temporaneo."