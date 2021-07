Sul contratto che legherà Alessio Zerbin al Frosinone manca soltanto una firma. Quella del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis. Tutti i giorni sono buoni per completare la pratica del trasferimento dell'attaccante esterno dal club partenopeo in Ciociaria. Insomma non ci dovrebbero essere intoppi per le definizione della trattativa con il giovane classe ‘99. Invece tutti ancora da sciogliere i nodi relativi ai possibili trasferimenti di Andrija Novakovich e Luka Krajnc rispettivamente alla Stella Rossa di Belgrado e al Fortuna Dusseldorf. Il club tedesco vedrebbe di buon occhio il ritorno del difensore centrale ma è chiaro che l'ingaggio è troppo oneroso anche per i tedeschi. Si starebbe trovando una soluzione che accontenti le due parti. Per Novakovich ben poco si sa, anche se il centravanti sembrerebbe deciso a vivere la nuova esperienza in Serbia. Comunque due trattative che non dovrebbero risolversi presto e che tengono impegnato il direttore dell'Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi. Infine per Marcello Trotta si sarebbe fatto avanti il Palermo. Il centravanti piacerebbe anche all'Avellino e al Cosenza. Entambe le società avrebbero chiesto notizie al club di Viale Olimpia.

Le quattro amichevoli

Nel giro di undici giorni il Frosinone sarà chiamato a disputare quattro amichevoli che niente hanno a che vedere con le tre già disputate. Domani, infatti, i canarini saranno impegnati sul campo di "Capo I Prati" di Fiuggi contro la Viterbese che disputa il campionato di serie C e nelle cui file dovrebbero giocare anche Volpe, Errico e Tonetto. I tre giovani canarini dati in prestito alla formazione della Tuscia. Dopo tre giorni, e cioè sabato 31 luglio, aumenteranno le difficoltà per Brighenti e compagni dal momento che dovranno vedersela con la matricola Ternana. La partita si disputerà sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe". La formazione di Lucarelli, che ha vinto alla grande il proprio girone di C, si presenta come avversario che si è rafforzato in tutti i reparti e sarà un duro banco di prova per i giallazzurri. Il 4 agosto, poi, in Ciociaria arriverà l'Avellino per rinnovare una sfida che da tanti anni continua ad appassionare i tifosi di opposta fazione. Anche se i campani sono in Serie C, hanno tutte le possibilità di tornare a giocare sui campi di B. Concluderà la serie degli incontri amichevoli il Benevento che scenderà in campo il 7 agosto sempre allo "Stirpe". Insomma quattro partite importanti anche se il calcio d'estate è cosa diversa dalle gare di campionato. Intanto ieri il Frosinone ha ripreso la preparazione sul campo di "Capo i Prati" di Fiuggi. Dopo la fase del riscaldamento, Grosso e i suoi collaboratori hanno impegnato la squadra in un lavoro di forza concluso con la partita. Maiello e Gori hanno lavorato con il gruppo e questo significa che sono a disposizione di Grosso per l'amichevole di domani. Parzialmente in gruppo Matarese e De Lucia che hanno accusato una lieve forma di affaticamento, mentre Novakovich si è allenato a parte. Terapie per Klitten che ha accusato una forte distorsione alla caviglia. Per oggi, infine, è prevista una doppia seduta di allenamento.