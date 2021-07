Continuano in casa Frosinone le presentazioni dei neo acquisti. Questa volta è toccato al difensore centrale sloveno, Luka Koblar. Per il classe ‘99 si tratta della prima esperienza all'estero dopo gli anni del Maribor. «Vero - dice - non ho mai giocato in Italia ma conosco bene il suo calcio e anche quello di B».

Due, al momento le difficoltà più grandi per lui da superare... «La lingua, in modo da poter comunicare bene con il mister e i compagni e poi devo lavorare sui ritmi di gioco che sono più alti rispetto alla Slovenia».

Dal punto di vista tattico, Klobar dice di non aver preferenze tra difesa a quattro o a tre.

«È del tutto indifferente uguale. Per il resto posso dire che essendo mancino mi piace giocare a sinistra. Come caratteristiche sono veloce, ho un buon tiro e un buon colpo di testa».

Movimenti di mercato - Il nome nuovo delle ultime ore per una possibile entrata in casa Frosinone, riguarda l'attaccante esterno classe ‘99, Alessio Zerbin. Il suo cartellino è di proprietà del Napoli e nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito prima al Cesena e poi alla Pro Vercelli. La trattativa è in fase conclusiva. Il ragazzo in prestito secco.

Dal campo - Intanto la squadra prosegue la preparazione pre campionato nel ritiro di Fiuggi. Ieri i canarini hanno svolto una doppia seduta al centro sportivo "Capo I Prati" di Fiuggi. La mattina Brighenti e compagni hanno svolto un lavoro aerobico e atletico, mentre nel pomeriggio esercitazione tecniche, lavoro tattico e partita finale. Sempre differenziato per Novakovich e De Lucia che stanno smaltendo piccolo problemi fisici. Terapie, infine, per Gori, Maiello e Klitten. Oggi alle 17, sempre a Fiuggi, il Frosinone sarà protagonista di una nuova amichevole: contro l'Alatri. Domani, poi, giorno libero.