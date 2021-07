Nella giornata di ieri la Media Sport Event, società organizzatrice del ritiro del Frosinone compreso le amichevoli che la squadra di Fabio Grosso disputerà nel periodo di precampionato, ha comunicato tramite il sito della società canarina quelle che sono le modalità di vendita dei biglietti per la gara amichevole in programma sabato prossimo 24 luglio (fischio d'inizio alle ore 17 nella struttura di "Capo I Prati" di Fiuggi tra i giallazzurri e l'Alatri. Il prezzo del biglietto d'ingresso è stato fissato in 10 euro. L'apertura per la vendita dei tagliandi è partita da ieri mattina alle 10. I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.it (non presso la biglietteria dello stadio) link: FROSINONE – ALATRI (vivaticket.com)

Solo il giorno del match, a partire dalle ore 15, fino alla fine del primo tempo, si potrà acquistare il tagliando anche presso il botteghino aperto al centro sportivo di Fiuggi. Il tifoso per accedere all'impianto dovrà consegnare il modulo di autocertificazione (si può trovare nel sito).