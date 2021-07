Frosinone ha ripreso, dopo la domenica di riposo, la preparazione al campionato iniziando la seconda fase di allenamenti a Fiuggi. Proprio nella cittadina idropinica il gruppo squadra giallazzurro a bordo del pullman societario è arrivato nella tarda mattinata fermandosi nelle vicinanze dell'Albergo Italia. Qui i canarini alloggeranno fino al termine del ritiro (31 luglio). Fanno parte della gruppo 27 giallazzurri e precisamente: i portieri Ravaglia, De Lucia e Vettorel; i difensori Brighenti, Gatti, Szyminski, Koblar, Zampano, Klitten; i centrocampisti Maiello, Gori, Rohden, Boloca e Vitale; gli esterni offensivi, Tribuzzi, Matarese e Haoudi; gli attaccanti, Ciano, Novakovic, Iemmello e Satariano. Gli over sono dieci e uno di più gli Under 23. Il gruppo è stato completato dai giovani Primavera Palmisani, Bevilacqua, Giordani, Pajc, Manganiello e Jirillo. A Ferentino, invece, sono rimasti ad allenarsi Bastianello, D'Elia, Krajnc, Tabanelli, Ardemagni e Trotta. Cioè i sei canarini che Angelozzi sta cercando di cedere per rendere più sostenibile il monte ingaggi che, nella stagione della pandemia, ha raggiunto la somma di 12,243,305. Importi impensabili dopo la crisi del sistema Calcio determinato dal Covud 19. A disposizione dei sei ci saranno a turno un collaboratore tecnico di Grosso, un preparatore atletico e un fisioterpista. Di cero, quindi, l'attuale rosa, esclusi i sei che si stanno allenando a Ferentino, dovrà essere completata con alcuni innesti mirati anche per essere competitiva anche dal punto di vista numerico. Domani, intanto, il Frosinone sosterrà la prima amichevole (sul campo del Trevi nel Lazio). Il 24 e il 28 incontrerà rispettivamente l'Alatri e la Viterbese a "Capo i Prati". Il 31 pomeriggio, quindi, al rientro in sede dopo l'allenamento al mattino nella cittadina idropinica, Brighenti e compagni affronteranno la Ternana al "Benito Stirpe".

La prima seduta

Se sul campo della "Città dello Sport di Ferentino" il tecnico ha lavorato sul fondo e sulla resistenza con carichi di lavoro pesanti, nelle sedute di allenamento fiuggine curerà ovviamente le distanze brevi per rendere la squadra un po' più reattiva e brillante anche se sarà ancora sicuramente imballata. Ovviamente per quanto riguarda gli impegni più difficoltosi. Ieri pomeriggio, intanto, Grosso ha impegnato l'intero gruppo in un lavoro di forza in palestra con trasformazione sul campo e con una serie di esercitazioni tecniche, concluse con una partita finale. Per oggi prevista una doppia seduta.

Tre giovani al Monterosi

Infine il direttore Angelozzi ha raggiunto un accordo con la società della Tuscia, neopromossa in Serie C. Tre giovani della formazione Primavera, infatti, indosseranno nel prossimo campionato la maglia del club biancorosso. Si tratta del portiere Marciano, dell'attaccante Luciani e del difensore esterno Tonetto. Tutti trasferiti a titolo temporaneo.