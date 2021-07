Dopo un periodo di stand-by, la situazione per lo scambio di portieri tra Frosinone e Bologna sembra essersi sbloccata. Tra oggi e domani, quindi, dovrebbe arrivare l'ufficialità del passaggio di Bardi al club felsineo e l'arrivo di Ravaglia alla corte di Grosso. L'accordo tra i due club esisteva già da tempo, ma bisognava superare l'ostacolo rappresentato dal fatto che Bardi non era disposto a trasferirsi in Emilia con un solo anno di contratto. Il 30 giugno 2022 il portiere dei canarini sarà svincolato e, quindi, un conto sarebbe stato trovare squadra dopo una stagione da titolare con il Frosinone e un altro farlo al termine di un campionato in panchina con il Bologna. Ma, come detto, il problema sembrerebbe superato, con la società giallazzurra (con "l'aiuto" di quella rossoblù) che ha deciso di dare una buonuscita all'estremo difensore. E così saranno tutti felici e contenti. Il Frosinone perchè risparmia sul pesante ingaggio di Bardi e il Bologna che avrà la possibilità di valorizzare Ravaglia, visto che il classe ‘99 arriverà con la formula del prestito secco.

Mercato in uscita

Dopo la partenza di Parzyszek e adesso di Bardi, il mercato in uscita del Frosinone deve comunque continuare. Perché restano ancora tanti i canarini che non rientrano più nei piani della società. A partire da Ardemagni, Tabanelli e Trotta, tutti e tre rientrati nel club ciociaro dopo i prestiti alla Reggiana, al Pescara e al Cosenza. Trovare loro una sistemazione non è, però, facile, visto e considerato che negli ultimi anni hanno dimostrato poco e nulla. Nonostante ciò non vorrebbero nemmeno scendere di categoria. Tant'è che Trotta non sarebbe propenso ad accettare un'offerta arrivata dall'Avellino. Il club che praticamente lo ha lanciato (venne poi acquistato dal Sassuolo e in seguito ceduto al Frosinone proprio dalla società emiliana il cui diesse era l'attuale responsabile dell'Area tecnica giallazzurra).

Oggi il primo test amichevole

Passando al campo, la squadra prosegue a pieno ritmo la preparazione pre campionato e questo pomeriggio è attesa dalla prima amichevole, anche se non ufficiale. Alle ore 17 nella struttura della "Città dello Sport" e a porte chiuse, i giallazzurri se la vedranno con l'Equipe Lazio Disoccupati. E a proposito di partite di avvicinamento al via della nuova stagione, nella giornata di ieri è stata ufficializzata un'altra amichevole: sabato 7 agosto (ore 15), allo stadio "Benito Stirpe" contro il Benevento. Ricordiamo che tra l'amichevole odierna e questa contro i sanniti, il Frosinone è atteso da altri cinque test. Si comincerà il 21 luglio (dopo che il 19 la squadra si sarà trasferita a Fiuggi per la seconda parte di ritiro) con la partita di Trevi nel Lazio contro la locale compagine. Il 24 i giallazzurri scenderanno in campo a Fiuggi (ore 17) contro l'Alatri. Il 28 sempre nella città termale è in programma l'incontro (ore 17) con la Viterbese. Il 31 luglio si chiuderà la seconda fase del ritiro. I canarini torneranno a Frosinone e alle 17 sfideranno allo "Stirpe" la Ternana. L'ultima uscita prima di quella con il Benevento ci sarà quindi il 4 agosto, sempre allo "Stirpe", contro l'Avellino.