Venti anni soltanto compiuti il 9 marzo scorso ma nella sua breve carriera, iniziata dopo aver giocato nelle giovanili del Tutto Cuoio, ha coperto quasi tutti i ruoli meno quelli difensivi. Stiamo parlando di Hamza Haoudi, di origini marocchine ma nato a Lucca, che il 2 luglio scorso è diventato canarino con un contratto che lo legherà al Frosinone fino al 30 giugno 2025. Lui comunque si considera mezzala e lo ha dichiarato in apertura della conferenza stampa. Ribadendo che «nello scorso campionato giocato a Livorno, sono stato impiegato come mezzala più che da esterno d'attacco. Ma all'occorrenza posso giocare anche come trequartista. Non sta a me decidere la posizione ma al mister».

Insomma dove Grosso vorrà, Haoudi non avrà problemi. Purché possa correre, sudare e tirare calci al pallone, Magari facendo anche gol. Comunque, diciamo che può essere inquadrato come centrocampista che preferisce offendere più che difendere. E soprattutto portato all'uno contro uno per puntare poi a rete. Hamza Haoudi, però, non vuole mettere limiti alle sue qualità perchè aggiunge che «a me piace anche andare dietro a ricevere il pallone o a riconquistarlo. Mi sto applicando molto perché la crescita è il mio obiettivo».

Perchè il neo canarino ha scelto il Frosinone? Lo dice senza pensarci su due volte.

«Ho scelto Frosinone perchè ritengo che sia la piazza giusta per me. Le richieste non sono mancate da squadre di B e di A. La chiamata, comunque, mi è arrivata dal direttore Angelozzi e ho apprezzato le sue parole. Per me e i miei agenti l'accordo non è stato difficile».

Come tutti i giovani calciatori, anche Haoudi ha degli obiettivi. Tanto meglio si riuscirà a raggiungerli nel Frosinone.

«Quello per me più importante è dimostrare al mister che nel Frosinone ci posso stare anche io. Quindi dovrò impegnarmi per dare il massimo anche negli allenamenti. Questa squadra ha già qualità e penso che possiamo dire la nostra in questo campionato».

Dopo l'esperienza maturata negli anni trascorsi da amaranto, cosa si aspetta da questa nuova avventura in giallazzurro? La risposta. «Di riuscire a crescere sotto tutti i punti di vista e di affermarmi in questo campionato. State tranquilli che ce la metterò tutta anche per il bene della mia nuova squadra».

Il neo canarino ha risposto, come detto, a tutte le domande senza pensarci su due volte. Una sola ha lasciato in sospeso.

«Se dovesse davvero succedere di ricevere una simultanea chiamata da parte della nazionale dell'Italia e da quella del Marocco? A quel punto dovrò pensarci un po' sopra. Ora però penso solo a migliorarmi».

Calciomercato

Il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe resta fedele al nuovo progetto, basato essenzialmente sui giovani, presentato dal patron del club di Viale Olimpia nell'ultima conferenza stampa . Dopo aver chiuso le trattative per l'acquisto di Federico Gatti, del danese Lukas Klitten, dello sloveno Luka Koblar, del maltese Alexander Satariano e di Hamza Haoudi di origini marocchine ma nato a Lucca, il direttore Guido Angelozzi sta cercando di trovare l'accordo per mettere a disposizione di Fabio Grosso due giovani attaccanti esterni. Si tratta di Giacomo Manzari (2000) e di Mattia Morello (1999). Entrambi giocano preferibilmente come ali sinistre ma possono coprire anche gli altri due ruoli del tridente d'attacco. Il modulo sul quale si sta costruendo l'impianto di squadra principale. Giacomo Manzari ha finora fatto registrare nei vari campionati giovanili, di serie C con relativi play off e di Coppe primavere 125 presenze e ha realizzato 40 gol. Nell'ultimo campionato è stato presente nella Carrarese in 29 partite, realizzando 3 reti. Ma la stagione migliore è stata quella 2019/2020 con la maglia del Sassuolo sulle spalle e con tre brevissime apparizioni anche in Serie A nelle partite con il Cagliari, con il Napoli e con il Genoa. Presenze in campo lampo, in aggiunta a quattro panchine, ma che testimoniano come il Sassuolo punti sul giovane. Attualmente il tecnico Alessio Dionisi lo ha convocato per il ritiro che sta svolgendo a Vipiteno con i suoi compagni di squadra, ancora per qualche giorno privi dei nazionali Locatelli, Berardi e Raspadori. Mattia Morello è l'altra punta esterna che Guido Angelozzi sta trattando con la Pergolettese da parecchi giorni. L'attaccante, che viene ritenuto tra i migliori della Serie C avendo fatto parte più volte della Under 21 della categoria, ha preso già parte nei vari campionati giovanili e di serie C e D in 128 gare nel corso delle quali ha realizzato 27 gol e proposto per i compagni 17 assist. La trattativa non è legata a quella di Hide Vitalucci che dovrebbe finire alla stessa società di Crema, ma ha un suo corso ben distinto. Voci di mercato parlano anche di un interessamento del Frosinone per le punte centrali Marco Tumminello (‘98), di proprietà dell'Atalanta e per Raul Asencio (‘98) del Genoa e nell'ultima stagione protagonista in negativo nelle file della Spal. Da capire, chiaramente, cosa c'è di vero considerando il gran numero di attaccanti centrali attualmente in rosa.

Amichevole con il Benevento

Dovrebbe giocarsi nei primi giorni di agosto al "Benito Stirpe" e sarebbe la quinta amichevole dei canarini. La quarta, già prevista, si giocherà nell'impianto di Viale Olimpia il 31 luglio e la squadra avversaria dovrebbe essere la neo promossa Ternana. Entrambe le partite sono in fase di organizzazione. Il Frosinone di Fabio Grosso, intanto, sta portando avanti la preparazione al campionato nella "Città dello Sport". Saranno questi gli ultimi giorni di preparazione a Ferentino visto che a inizio della prossima settimana la truppa giallazzurra si trasferirà a Fiuggi dove resterà fino al 31.