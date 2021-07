Dopo nemmeno dieci mesi dall'arrivo al Frosinone Calcio Piotr Parzyszek, l'attaccante polacco con cittadinanza olandese di 28 anni, è tornato in Polonia non per indossare la maglia del Piast Gliwice ma quella del club della città di Stettino che si conosce con il nome di Pogon Szczecin. Parzyszek non è stato presente alla ripresa degli allenamenti di ieri mattina dal momento che è partito il giorno precedente alla volta della Polonia per gli ultimi dettagli della trattativa che si è conclusa positivamente. Tanto che nel pomeriggio di ieri il Frosinone Calcio ha ufficializzato la cessione in prestito con una nota in cui ha comunicato "di aver raggiunto l'accordo con la società MKS Pogon Szczecin per la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del calciatore Piotr Parzyszek".

Bloccatasi la trattativa con il club del Cluj che gioca nella Liga rumena allacciata nei giorni precedenti, è spuntato fuori la società polacca che, nel giro di poche ore, ha raggiunto l'accordo per il prestito dell'attaccante. Parzyszek è arrivato in Ciociaria il 29 settembre dello scorso anno acquistato a titolo definitivo dal club polacco del Piast Gliwice e prima Alessandro Nesta e poi Fabio Grosso lo hanno impiegato nella formazione giallazzurra in 28 partite nel corso delle quali ha messo a segno cinque gol tutti determinanti. Con il Frosinone ha esordito nella partita giocata a Venezia alla seconda di campionato vinta due a zero. Il suo periodo di maggiore impiego è stato dal dodicesimo al quindicesimo turno quando è stato in campo dal primo al novantesimo minuto di gioco. Cinque, come detto, i gol messi a segno. Il primo nella vittoriosa (2-1) trasferta di Brescia, quindi nella gara di Lecce pareggiata due a due. Terza marcatura personale a Reggio Emilia che è valsa il successo sulle formazione di mister Alvini due a uno e ancora gol del pareggio uno a uno con il Pordenone e, poi infine, il gol contro il Pisa al "Benito Stirpe" nell'importante vittoria sul Pisa per tre a uno. Detto questo, possiamo dire che Piotr Parzyszek non ha avuto la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale di attaccante dal fisico possente e da un innato fiuto della porta avversaria. Ma, come detto all'inizio, potrebbe non trattarsi di un addio ma di un semplice arrivederci, Soprattutto se il club del Pogon Szczecin non dovesse avvalersi della clausola del diritto di riscatto. Restando in tema di partenze, anche un talento del vivaio giallazzurro sta per salutare. Stiamo parlando di Hide Vitalucci, il giovane "samurai" classe 2001 che, nel campionato scorso di Primavera 2, ha firmato quattordici reti in venti gare da trequartista dalle indubbie qualità. Dovrebbe finire alla Pergolettese, club di C che nell'ultimo campionato ha chiuso al quindicesimo posto nel girone A. Vitalucci non è attaccante puro e, quindi, giocando da trequartista le sue reti hanno sicuramente un valore diverso e, comunque, consistente. Probabilmente Vitalucci avrebbe meritato una chances con la prima squadra o comunque una migliore sistemazione.