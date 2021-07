Il Frosinone prosegue a pieno ritmo la preparazione pre campionato nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino. Così come accade ormai dal primo giorno (lunedì), al mattino i canarini sono impegnato tra visite e test medici, tamponi e vaccini, mentre nel pomeriggio lavorano poi tutti insieme sul campo. E fino a ieri erano ventinove i calciatori a disposizione del riconfermato tecnico Fabio Grosso, mentre da oggi saranno ventisette. In serata, infatti, il club di Viale Olimpia ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare la partenza dell'attaccante Michele Volpe (classe ‘97) e del fantasista Andrea Errico (‘99).

"Il Frosinone Calcio - recita la nota della società giallazzurra - comunica di aver raggiunto l'accordo con la società US Viterbese 1908 per le cessioni a titolo temporaneo dei calciatori Michele Volpe e Andrea Errico".

Per entrambi si tratta di un ritorno alla formazione della Tuscia, visto che avevano già indossato quella maglia due stagioni fa. Per il resto si è sempre in attesa di ulteriori movimenti di mercato in uscita in modo tale da poter poi pensare ad eventuali entrate. Per quel che riguarda quest'ultimo aspetto il nome più caldo resta quello dell'estreno d'attacco Mattia Sprocati.