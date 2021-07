«Il calcio mi ha cambiato la vita. Senza il calcio starei ancora a fare il muratore». Sono le parole che Federico Gatti, il primo neo canarino della stagione iniziata pochi giorni fa, ha reso in una delle interviste rese dopo aver firmato il contratto con il Frosinone. Il difensore, cresciuto nelle file dell'Alessandria, ha compiuto 23 anni sedici giorni fa ma si è affermato con la maglia della Pro Patria dopo aver indossato quelle del Pavarolo in Eccellenza e del Verbania in Serie D. In tutto 113 partite e tredici gol firmati. In Eccellenza andava ad allenarsi di sera dopo avere lavorato nove/dieci ore da muratore per mantenere la famiglia. Il papà non poteva farlo ed allora ci ha pensato lui quando non era ancora ventenne. I pochissimi anni il pallone gli ha cambiato la vita: da muratore a calciatore in Serie B con il Frosinone. Quel ragazzo che, per le sue leve molto lunghe, è stato spostato dal centrocampista a difensore, sa benissimo che ll club giallazzurro è soltanto un punto dal quale spiccare il volo, attraverso il lavoro sul campo, per conquistare una maglia e puntare sempre più in alto. Ieri pomeriggio, grazie ai colleghi dell'Ufficio stampa del Frosinone, Federico Gatti ha rilasciato la sua prima intervista da canarino partendo propio da quei giorni in cui la durezza del lavoro lo ha formato come uomo prima che come calciatore.

«Ora posso affermare - ha precisato - di aver realizzato un sogno che ogni ragazzino ha quando inizia a giocare al pallone. Indossare la maglia del Frosinone per me è uno stimolo in più per puntare più in alto. Il fatto di stare a contatto con giocatori del calibro di Brighenti e di Szyminski non può che farmi migliorare. Si tratta di calciatori molto bravi e che hanno tanta esperienza».

Una domanda d'obbligo: perchè ha scelto il Frosinone pur in presenza di altre richieste? La risposta.

«Perchè mi hanno fatto sentire subito importante e parte integrante del progetto basato anche sui giovani».

A tre o a quattro in difesa nessuna differenza per uno dei neo acquisti canarini. «Darò tutto me stesso nella posizione che sceglierà il mister». Dopo aver sottolineato la grande voglia di arrivare, l'ex Pro Patria ha ammesso che, pur avendo aggressività e fisicità, sa benissimo che dovrà crescere in altri aspetti. Che importanza hanno avuto i campi di provincia nella sua crescita di calciatore approdato in Serie B? Che sensazioni ha provato quando ha firmato il contratto con il Frosinone? Domande importanti. Molto di più le risposte di Gatti.

«Stati d'animo che difficilmente riuscirò a spiegare. Orgoglio ma anche la soddisfazione di fare felice la mia famiglia. Quei campi mi hanno formato, sono stati importanti per me ma non li rimpiango. Qui, sul campo del Frosinone, il pallone rimbalzerà sicuramente meglio. È stato un percorso che dovevo fare e che ho affrontato con il massimo impegno. Diversamente non sarei mai giunto in Ciociaria».