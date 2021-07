La notizia di sponda iberica circa il possibile trasferimento di Piotr Parzyszek all'importante club rumeno Cluj non troverebbe riscontro in seno al Frosinone Calcio. Riprendiamola brevemente. Secondo il giornalista spagnolo Eugenio Gonzales Aguilera l'attaccante polacco, acquistato l'anno scorso dal Piast Glewice con contratto in scadenza il 30 giugno 2023, sarebbe in procinto di essere trasferito a titolo temporaneo dal Frosinone al sodalizio rumeno al termine di una trattativa lampo. Senonché, come detto all'inizio, la notizia sarebbe giunta nell'ambiente del club di Viale Olimpia come fulmine a ciel sereno. Non perchè Piotr Parzyszek non fosse sul mercato ma perchè il Cluj non si sarebbe fatto vivo con il direttore dell'Area tecnica Guido Angelozzi per intavolare la trattativa. Ciò non toglie che possa avvenire nei prossimi giorni. Anche perchè nel Frosinone c'è grande abbondanza di attaccanti ed alcuni sono nell'elenco delle cessioni. Se togliamo il giovane Volpe, che con Errico, dovrebbe finire in prestito alla Viterbese (e Matarese), di attaccanti ne restano ancora sette e tre o quattro dovrebbero fare le valigie per essere trasferiti altrove. Alludiamo ad Ardemagni, a Trotta e allo stesso Parzyszek per non parlare di Ciano che non troverebbe collocazione nel 4-3-3 caro al direttore Angelozzi. Diverso il discorso per l'attaccante di Marcianise che potrebbe giocare come seconda punta se Fabio Grosso dovesse decidere di passare al 4-3-1-2. Comunque sia, abbondanza di punte centrali c'è e se la situazione non dovesse sbloccarsi con alcune uscite, il mercato del Frosinone potrebbe risentirne. Va da sè, anche tenendo presente il passato recente, le cessioni dovrebbero riguardare, come detto, Ardemagni, Trotta e lo stesso Parzyszek anche in considerazione dell'arrivo del giovane Alexander Satariano che, nella situazione attuale, avrebbe poco spazio per emergere.

La trattativa Sprocati

Il Parma ha ormai scaricato l'attaccante di Monza, che fa parte di un gruppetto di calciatori in uscita. Mattia Sprocati (1993) nel campionato scorso ha giocato soltanto 21' e in Coppa Italia due gare per complessivi 118'. Alla panchina e alla non convocazione in alcune partite si è aggiunto anche il fatto che è stato posto fuori lista a febbraio scorso. Tutto questo sta a dimostrare che per l'attaccante esterno è stata un'annata negativa dopo tante altre in cui il giocatore ha reso in maniere sicuramente positiva. Comunque Guido Angelozzi ci punta e, dopo aver provato a gennaio di portarlo al Frosinone, ci sta riprovando. Il fatto è che Sprocati ha un ingaggio alto. A questo punto si starebbe cercando di convincere il Parma a intervenire con una compartecipazione in denaro per far fronte all'ingaggio del giocatore. Operazioni che sono all'ordine del giorno per tutti quei calciatori i cui contratti dovrebbero essere addirittura ridiscussi perchè sottoscritti prima che il Covid determinasse l'attuale crisi economia e finanziaria anche del sistema calcio.