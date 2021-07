Piotr Parziszek potrebbe essere il primo dei numerosi attaccanti giallazzurri a lasciare il club di Viale Olimpia. La notizia di un suo possibile trasferimento arriva dalla Spagna mentre l'interessamento al centravanti polacco è del Cluj. Importante sodalizio che nella passata stagione ha affrontato la Roma nella fase a gironi dell'Europa League dalla Roma e milita nella Liga rumena. Un club glorioso considerando che in bacheca custodisce numerosi trofei vinti sia in campionato che nelle coppe e Supercoppe nazionali. Ebbene la società della cittadina di Cluj-Napoca avrebbe chiesto notizie su Parzyszek e la trattativa sarebbe anche a buon punto. Da parte sua il Frosinone non intenderebbe privarsi dell'attaccante e, quindi, sarebbe propenso a trasferire il giocatore in Romania a titolo temporaneo. L'attaccante polacco di 28 anni, che indossava la casacca del Piast Gliwice, è stato acquistato dal Frosinone a titolo definitivo il 29 settembre dell'anno scorso con contratto che scadrà il 30 giugno 2023. In maglia giallazzurra ha fatto registrare 28 presenze che fanno salire il suo borsino di gare giocate a 285 con 105 reti messe a segno. Cinque anche nell'ultimo campionato giocato con il Frosinone appunto. In giallazzurro ha siglato tutti gol importanti. Parzyszek, infatti, è andato a segno nella gara vinta a Brescia 2 a 1 e nelle altre quattro partite contro Lecce, Reggiana, Pordenone e Pisa. L'attaccante è stato in campo solo in una partita dall'inizio alla fine, quando i canarini hanno sconfitto in trasferta la Spal alla terzultima di campionato. Nell'occasione ha propiziato il rigore trasformato poi da Novakovich. Intanto in giornata il Frosinone potrebbe ufficializzare la cessione in prestito dei giovani Errico. Tonetto e Volpe che indosseranno le maglie di formazione che giocano in Serie C. Per il resto c'è sempre da seguire la trattativa che riguarda Sprocati che, come si sa, è di proprietà del Parma. Il club emiliano ha fatto sapere che non convocherà per il ritiro cinque calciatori, tutti della "scuderia" Mario Giuffredi, perchè in uscita. Tra questi ci sono Mattia Sprocati, che come detto dovrebbe arrivare alla corte di e il portiere Sepe per il quale il Bologna si è fatto avanti. Il club felsineo ha anche in piedi con il Frosinone la trattativa per lo scambio Bardi-Ravaglia. A questo punto il "guardiano" canarino, che finora sembra indeciso a firmare l'accordo, potrebbe mollare e giocarsi con Sepe la maglia da titolare nel Bologna. Nel caso che l'estremo difensore di Torre del Greco dovesse finire alla società felsinea.