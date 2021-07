"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Alexander Satariano. L'attaccante classe 2001 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

È il breve testo della nota con la quale il sodalizio di Viale Olimpia ha dato notizia della definizione della trattativa che ha condotto l'attaccante alla corte di Fabio Grosso. E sono, così, sei i neo canarini, tutti giovani di belle speranze e tutti acquistati a titolo definitivo. Se escludiamo il portiere Victor De Lucia, che già ha indossato la casacca giallazzurra nelle giovanili e che ha sottoscritto un biennale, gli altri resteranno al Frosinone dai tre ai quattro anni. Salvo, ovviamente, prolungamenti degli attuali contratti. Ma veniamo all'ultimo arrivato. Alexander Satariano è nato a Malta il 25 ottobre 2021 e, prima di arrivare in Ciociaria, ha indossato la casacca dello Sliema Wanderers, società maltese dove si è fatto le ossa. Ha fatto parte delle formazioni Under 17, 19 e 21 nonchè della nazionale maggiore del suo Paese. Il suo nome è venuto fuori nei giorni scorsi ma soltanto nella giornata di ieri la pratica del suo trasferimento è stata ultimata. L'attaccante viene così ad aggiungersi a Federico Gatti (1998), al danese Luka Koblar (1999), allo sloveno Lukas Klitten (2000), ad Hamza Haoudi (2001) e a Victor De Lucia (1996). In uscita, dopo le risoluzioni di contratto con Verde e Baroni (quest'ultimo ha chiuso la trattativa con il Modena di Attilio Tesser firmando un triennale), seguiranno nei prossimi giorni i prestiti di alcuni giovani del vivaio giallazzuuro. Si tratta di Giordani, Errico, Tonetto, Vitalucci e Volpe.

Convocati per il ritiro

L'elenco, reso noto ieri pomeriggio, comprende 29 calciatori che dovranno ritrovarsi questa sera (ore 22,30) all'Hotel Fontana Olente, sede della prima fase del ritiro. Come abbiamo avuto modo di dire, i canarini dovranno essere in possesso del tampone effettuato nelle 48 ore precedenti il raduno. Da lunedi mattina scatterà il protocollo con la prima serie di tamponi effettuati per conto della società. I canarini saranno divisi a gruppi di cinque e effettueranno le visite all'interno del centro medico Cliniterm di Ferentino. Venendo ai convocati, ad eccezione dei portieri che sono cinque, difesa, centrocampo e attacco hanno lo stesso numero di titolari e cioè otto. Il più giovane è proprio l'ultimo arrivato e cioè Alexander Satariano che è nato il 25 ottobre 2001, il più anziano Mattia Ardemagni che è nato il 26 marzo 1987. Tra i due c'è una differenza di ben quattordici anni e sette mesi. Gli Under 23 dell'elenco dei convocvati sono undici e cioè i portieri Bastianello, Marcianò e Vettorel; i difensori Gatti, Koblar e Klitten; i centrocampisti Boloca, Tribuzzi e Haoudi; gli attaccanti Matarese e Satariano. In questo momento la lista A degli Over è formata da 16 canarini e quindi ci sono ancora due caselle vuote; ok la lista B dei due giocatori bandiera (potrebbero essere Gori e Brighenti) e, come detto, è formata da undici giovani quella riguardante gli Under 23. Che può aumentare anche di numero.