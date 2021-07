Doppio colpo in entrata del Frosinone che, dopo aver acquistato tre giovani difensori, cambia obiettivo e si assicura un centrocampista offensivo, che rafforza la multinazionale linea verde di belle speranze che il direttore Guido Angelozzi sta disegnando sviluppando il nuovo progetto illustrato dal presidente Stirpe nell'ultima conferenza, e un portiere di 25 anni che nella stagione 2014/2015 è stato terzo estremo difensore giallazzurro dopo Massimo Zappino e Mirko Pigliacelli. Ma andiamo con ordine. Nella tarda mattinata il club di Viale Olimpia ha emesso una breve nota nella quale ha comunicato di "aver raggiunto l'accordo con il calciatore Hamza Haoudi. Il centrocampista classe 2001 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025". Nel pomeriggio il secondo comunicato nel quale ha dato notizia di "aver raggiunto l'accordo con il calciatore Victor De Lucia. Il portiere classe 1996 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023».

E così sono così cinque i neo canarini giunti alla corte di Grosso. Si aspettava Hamza El Kaouakibi, il difensore di 23 anni di origine marocchina ma nato a Bentivoglio, in provincia di Bologna, ed invece ecco che stiamo parlando del centrocampista con spiccate doti offensive, sempre di identica origine ma nato a Lucca venti anni fa. Dopo l'arrivo del difensore centrale Federico Gatti (‘98) dalla Pro Patria, del difensore centrale sloveno Luka Koblar (‘99) dal Maribor, del terzino sinistro danese Lukas Klitten (‘00) dall'Aalborg, il direttore Angelozzi ha fatto cinquina con Hamza Haoudi e con Victor De Lucia. Tutti e cinque sono stati acquistati a titolo definitivo e questo significa che il Frosinone punta su di loro anche se sarà solo la prova del campo, che non sbaglia mai, quella che ci svelerà l'effettivo valore dei nuovi arrivati. Hamza Haoudi ha indossato nella scorsa stagione la maglia del Livorno in 36 gare e realizzato anche quattro gol. Può giocare indifferentemente ia come mezzala e sia come ala sinistra. Contro il Frosinone ha soltanto un doppio incrocio nel campionato Primavera 2019/2020. Victor De Lucia ha indossato anche le maglie del Fondi, del Taranto, del Catanzaro, del Bari (due presenze sole) e negli ultimi tre anni ha fatto registrare nel Feralpisalò 85 presenze.

Il raduno

Il Frosinone renderà noto oggi l'elenco dei convocati per il ritiro e che dovranno trovarsi domani sera, alle ore 22,30, all'interno dell'Hotel Fontana Olente di Ferentino. Tutti provvisti di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Lunedì mattina, invece, il primo atto del protocollo che sarà lo stesso che le società hanno rispettato nella stagione scorsa a salvaguardia della salute dei tesserati e degli altri membri del gruppo squadra. A gruppi di cinque i canarini si recheranno presso la Cliniterm di Ferentino per effettuare il tampone. Saranno, infine, sempre i giovani a movimentare il mercato del Frosinone. Questa volta in uscita. E questo nel corso delle prossime ore. A iniziare dal difensore Giordani per continuare con Volpe e Matarese. Errico, infine, potrebbe finire addirittura al Bari dopo la stagione trascorsa ad Avellino.