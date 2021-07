Con il talk show dal titolo "Colpi da maestro" si è ufficialmente aperta alle ore 20 di ieri la sessione estiva del calciomercato che proseguirà fino al 31 agosto all'interno del Grand Hotel di Rimini. Da stamane, invece, scatteranno le trattative e ci saranno i depositi dei primi contratti stipulati nei giorni scorsi dalle società. Sarà la volta anche del Frosinone di ufficializzare qualche altra trattativa giunta positivamente in porto? Staremo a vedere. Nel frattempo continua a tenere banco lo scambio di portieri tra Bardi al Bologna e Ravaglia al Frosinone, con l'aggiunta del terzino destro Hamza Kaouakibi che, nella stagione agonistica conclusa ieri, ha indossato la maglia del Sudtirol. I termini del possibile accordo sono ormai noti. Il club felsineo è disposto ad acquistare Francesco Bardi (‘92) e a proporgli un contratto di un anno con l'identico trattamento economico che il portiere percepisce dalla società di Viale Olimpia. Inoltre è disponibile a trasferire in prestito come contropartita il giovane estremo difensore Federico Ravaglia (‘99) nonchè il difensore di origini marocchine ma nato in Italia. Sempre in prestito ma con diritto di riscatto. Per ché la trattativa è attualmente bloccata? Per il semplice fatto che Bardi chiederebbe un biennale, cioè un anno in più rispetto all'offerta del Bologna. Che, comunque, da notizie giunte dall'Emilia, starebbe valutando con calma la situazione prima di soddisfare o meno la richiesta. Nel frattempo, però, c'è stata la novità dell'interessamento del Cagliari al portiere del Frosinone dopo che Guglielmo Vicario (‘94), il secondo di Alessio Cragno (‘94), è stato ceduto al Genoa. Insomma Bardi, da secondo nel Bologna del polacco Skorupski potrebbe anche finire a Cagliari come secondo di Cragno. La pausa che ha subìto la trattativa, comunque, potrebbe bloccare anche quelle in entrata del Frosinone. Se la trattativa si chiuderà nel modo sperato, il club di Viale Olimpia avrà completato anche il nuovo assetto del reparto difensivo con l'arrivo del portiere Ravaglia e del terzino destro El Kaouakibi. Con il direttore Angelozzi che potrà rivolgere tutte le sue attenzioni per fare quadrare i conti sia a centrocampo che in attacco. Da alcuni giorni a questa parte, la trattativa suddetta ha un po' oscurato quelle relative a Mattia Sprocati (‘93), estreno d'attacco in uscita dal Parma, e al brasiliano Ronaldo (‘90), svincolatosi dal Padova dopo una stagione sicuramente positiva. Il centrocampista centrale, che negli ultimi due campionati ha fatto registrare 72 presenze nel club patavino realizzando 17 reti, potrebbe addirittura arrivare nei prossimi giorni se il lavoro sotto traccia del direttore Angelozzi avrà dato gli esiti sperati. Diversa la trattativa riguardante Sprocati dal momento che è sotto contratto con il Parma. A questo punto, oltre che a riempire alcuni vuoti del nuovo assetto tattico che assumerà la formazione di Grosso, Angelozzi dovrà badare anche a sfoltire la rosa in uscita per abbassare i costi di gestione. Che rappresenta l'operazione più importante del mercato che il Frosinone dovrà affrontare e portare a termine. Con la considerazione aggiuntiva che, solo con le cessioni, si potranno liberare le caselle della lista A relativa agli over.