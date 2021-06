Sulla notizia che da giorni stiamo dando dell'interessamento di un club di A alle prestazione del portiere giallazzurro Francesco Bardi per il prossimo campionato c'è anche il timbro della ufficialità. È il Bologna la società che ha chiesto a metà settimana scorsa al Frosinone l'estremo difensore dei canarini, allacciando una trattativa che è giunta anche alla fase finale. Tra i due sodalizi c'è l'accordo più completo ed è anche complesso perchè riguarda altri due giocatori che il Bologna dirotterebbe dall'Emilia alla corte di Fabio Grosso. Manca soltanto la firma dell'estremo difensore canarino che sta vagliando la situazione.

I termini dell'accordo - Diciamo subito che Bardi è legato da contratto al sodalizio di Viale Olimpia fino al 30 giugno del 2022. Il Bologna garantirà al giocatore lo stesso ingaggio annuale che ha con il Frosinone. Inoltre cederà in prestito al Frosinone il portiere Federico Ravaglia (1999) e sempre in prestito, ma con diritto di riscatto, il terzino destro nato in Italia ma di origini marocchine, Hamza El Kaouakibi (1998). La società felsinea, però, ha proposto all'estremo difensore un solo anno di contratto. Cioè fino al 30 giugno del prossimo anno, quando sarebbe scaduto il vincolo con il club giallazzurro. Dunque sul tavolo c'è un accordo completo tra le due società ma manca quello con l'estremo difensore che, tramite l'agente Federico Pastorello e il suo collaboratore Stefano Sorrentino, vorrebbe un contratto di almeno due anni. Per non trovarsi il 30 giugno 2022 senza squadra e al termine di una stagione nella quale non ha la certezza di giocare. Finora il Bologna ha puntato sul polacco Skorupski (1991), sul più anziano Da Costa (1983) e su Ravaglia che ha giocato quattro partite intere in aggiunta alle sedici convocazioni. Ora sembrerebbe che il club emiliano sia intenzionato a cedere l'estremo difensore titolare e, in questo caso, Francesco Bard avrebbe la possibilità di giocarsi la maglia con chi prenderà il posto del polacco. Comunque si sta facendo pressione sull'attuale portiere giallazzurro perché firmi il contratto che potrebbe aprirgli di nuovo le porte della massima serie.

Ravaglia ed El Haouakibi - Di Federico Ravaglia abbiamo più volte parlato, meno di Hamza El Kaouahibi che era stato ceduto dal Bologna al Pordenone. La trattativa non è andata a buon fine tanto che il terzino destro ha accettato il trasferimento al Frosinone. A pari dell'estremo difensore. L'ex Sudtirol ha indossato nel campionato scorso la maglia della formazione altoatesina e prima quella della Pianese, del Piacenza e della Pistoiese per un totale di 55 partite. Ha fatto anche parte con quattro gare della formazione Under 20 del Marocco. Per concludere una nota che ci sembra interessante. Come detto Francesco Bardi è assistito da Federico Pastorello e dal collaboratore Stefano Sorrentino. Che è stato anche lui portiere come il padre Roberto che nel campionato di C2 1996/97 allenò i canarini (dalla 5ª alla 27ª giornata). In quella stagione sulla panchina dei canarini sedettero addirittura altri tre allenatori: Carlo Orlandi, Francesco Anellino in due momenti diversi e Carlo Ripari.