La lunga vacanza (ha preso il via dopo la prima decade di maggio) dei calciatori del Frosinone sta per terminare. Domenica prossima, infatti, i canarini si ritroveranno a Ferentino, presso la struttura della "Città dello Sport", per iniziare la preparazione alla nuova stagione agonistica che si aprirà il 15 agosto con la partita di Coppa Italia a Salerno, mentre nel fine settimana seguente è in programma la prima giornata di campionato. I ragazzi del riconfermato tecnico Fabio Grosso resteranno a Ferentino fino al 19 per poi trasferirsi in ritiro nella vicina Fiuggi e tornare ad allenarsi in sede il 1° agosto. Nel periodo che la squadra trascorrerà nella città termale, sono previste diverse amichevoli. Per l'esattezza quattro. La prima si giocherà il 21 sul campo del Trevi nel Lazio contro la formazione locale. Poi il 24 luglio a Fiuggi contro un avversario da definire. La terza amichevole il 28 luglio fuori casa con una squadra di Serie C e, quindi, la quarta il 31 luglio allo stadio "Benito Stirpe" contro una compagine della serie cadetta. Un poker di test che saranno necessari per permettere a mister Grosso di valutare tutto il materiale a sua disposizione e quindi rendersi meglio conto se poi entro fine agosto, giorno di chiusura del calciomercato, serviranno dei ritocchi o meno.

Movimenti in entrata e uscita

E a proposito di mercato, andiamo a fare il punto su quello che è accaduto fino ad oggi e quello che può accadere nel giro di qualche giorno. Partiamo dagli acquisti. Dopo l'ufficializzazione degli arrivi di due difensori centrali quali Federico Gatti (classe ‘98 ex Pro Patria) e Luka Koblar (‘99 in scadenza di contratto con il Maribor), e dell'esterno sinistro del pacchetto arretrato, Lukas Klitten (classe 2000 svincolato dall'Aalborg), i riflettori della dirigenza giallazzurra sono puntati in particolare sul portiere Federico Ravaglia (‘99 di proprietà del Bologna), sul centrocampista Ronaldo (‘90 svincolato dal Padova), sull'attaccante esterno Mattia Sprocati (‘93 e reduce da una stagione non brillante a Parma) e sulla punta centrale Alexander Satariano (2001 svincolato dal club maltese dello Sliem Wanderers). Passando al mercato in uscita che, come dalle dichiarazioni del presidente Stirpe, prevede diverse cessioni (tra definitivi e prestiti), come anticipato nell'edizione di ieri c'è un forte interessamento di un club di Serie A al portiere Francesco Bardi. Per quanto concerne i giovani in età di lega, il difensore Francesco Verde (2000), l'estremo difensore Paolo Bastianello (‘98) e l'altro portiere Giuseppe Marcianò, saranno svincolati. Altri cinque under, vale a dire i difensori Pietro Giordani (2002), Riccardo Baroni (‘98) e Mattia Tonetto (2001) e, quindi, i fantasisti Luca Matarese (‘98) e Andrea Errico (‘99), verranno invece ceduti in prestito. Operazioni che dovrebbero avvenire già nei primi giorni della settimana che si apre oggi. Nel frattempo si continuerà a lavorare anche sulle uscite di almeno altri cinque o sei calciatori, in modo tale da arrivare a quel numero ideale di cui ha parlato il presidente Stirpe (17 massimo 18) e portarlo a 25 massimo 26 con gli acquisti.