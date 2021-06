Un nome già venuto fuori un po' di tempo fa, ma che adesso si fa sempre più insistente per un suo possibile arrivo nel Frosinone Calcio. Stiamo parlando dell'estremo difensore Federico Ravaglia. Classe ‘99 di proprietà del Bologna, nell'ultima stagione ha collezionato quattro presenze. Un altro giovane ma con profilo diverso dai portieri Under attualmente in rosa (Vettorel, Bastianello, Trovato e Marcianò), che a questo punto potrebbe anche diventare il titolare nel caso Bardi (contratto in scadenza il 30 giugno 2022) non "spalmi" il suo ingaggio che è ritenuto troppo elevato. Ravaglia potrebbe far parte della trattativa per portare in giallazzurro anche l'esterno di fascia destra del pacchetto arretrato, Hamza El Kaouakibi , il cui cartellino è di proprietà sempre del club rossoblù felsineo e nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Sudtirol. Per il resto è ancora in piedi la trattativa per portare in maglia giallazzurra l'attaccante centrale, sempre Under, di nazionalità maltese, Alexander Satariano . Venti anni da compiere il prossimo 25 ottobre, il ragazzo è reduce dalla stagione giocata nella Premier League del suo Paese con la maglia del Sliema Wander. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Per quanto riguarda invece possibili acquisti di calciatori Over, dopo il 1° luglio potrebbe arrivare l'ufficializzazione per Mattia Sprocati e per Ronaldo. Il primo, è un esterno d'attacco in uscita dal Parma, mentre il secondo un centrocampista centrale reduce dal buon campionato giocato in Serie C con il Padova.

I.R.