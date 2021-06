Il Frosinone svolgerà gli ultimi undici giorni della preparazione al prossimo campionato a Fiuggi. La scelta di svolgere la fase finale del ritiro nella cittadina idropinica ha motivazioni nuove e, comunque, molto importanti. Le ha brevemente preannunciate il presidente Maurizio Stirpe nella parte finale della relazione fatta a 360° due giorni fa, e c'è tornato su, nella conferenza stampa in presenza di ieri mattina, il direttore dell'Area Marketing & Comunicazione, Salvatore Gualtieri presentando il progetto "Frosinone-casa" nel cui ambito si svolgeranno tutte le iniziative che sono state decise per gli undici giorni finali della preparazione. Il tutto non solo per rafforzare l'identità della squadra con il suo territorio, ma anche per ricreare «attorno al Frosinone quel clima di entusiasmo con la stampa, i tifosi e gli sponsor - ha sottolineato il direttore Gualtieri - indispensabili per un club di calcio».

L'intero periodo della preparazione al campionato, comunque, si svolgerà in tre fasi specificate dal direttore Gualtieri.

«Dal 4 al 19 luglio a Ferentino, dal 19 al 31 luglio a Fiuggi, poi ci saranno un paio di giorni di riposo e, quindi, la terza fase di nuovo a Ferentino. La sede del ritiro a Fiuggi sarà l'Albergo Italia, il luogo di allenamento sarà il Centro Sportivo di Capo I Prati».

Saranno quattro le gare amichevoli. La prima si giocherà sul campo del Trevi nel Lazio contro la formazione locale. Poi il 24 luglio a Fiuggi contro un avversario da definire. La terza amichevole il 28 luglio fuori casa con una formazione di Serie C sempre da definire e quindi la quarta di questo step sarà anche il debutto ufficiale del nuovo Frosinone il 31 luglio allo "Stirpe", contro una squadra di Serie B. 
Dell'organizzazione della partita e delle altre amichevoli più importanti se ne sta occupando l'agenzia romana della "Media Sport Eventi" che ha anche avuto l'incarico di occuparsi del ritiro presentando al Frosinone un elenco di alcune location tra le quali il club di Viale Olimpia ha scelto la cittadina idropinica. Nei giorni del ritiro e all'interno di "Casa-Frosinone" si svolgeranno tutti gli incontri del Frosinone con la stampa, gli sponsor e le istituzioni. Due gli spazi riservati: "Room 1928" in una sala dell'Albergo Italia che ospiterà la comitiva del Frosinone, il secondo "Be Club" nel centro Sportivo di Capo i Prati. Ci saranno dei collegamenti giornalieri con dirigenti dell'Area tecnica e con i giocatori con apposite rubriche, mentre nella location allestita sul campo ci sarà la possibilità di incontrare alla fine degli allenamenti alcuni giocatori del Frosinone. Il tutto concluso con i report giornalieri dell'Ufficio Stampa. Con i giocatori sono stati programmati tredici incontri e tre conferenze stampa. Salvatore Gualteri ha riservato la fase finale della conferenza ribadendo che non ci sarà campagna abbonamenti e che i posti disponibili saranno 3.800 tifosi. Ottocento quelli riservati a ognuna delle due curve.