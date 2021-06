Dopo la conferma arrivata dallo stesso presidente Maurizio Stirpe nel corso della conferenza stampa di mercoledì riguardante il forte interessamento del Frosinone per la punta esterna del Parma, Mattia Sprocati, e per il centrale di centrocampo del Padova, Ronaldo (in scadenza di contratto), il nome nuovo che è stato accostato nelle ultime ore al club di Viale Olimpia è quello di Alexander Satariano. Si tratta di un giovane attaccante (venti anni da compiere il prossimo 25 ottobre), di nazionalità maltese, reduce da un buon campionato nella massima serie del suo Paese (Premier League) difendendo i colori della formazione del Sliema Wander. Satariano ha giocato soprattutto nell'ultima parte di stagione mettendo a segno sei gol in sedici gare. Nonostante la sua giovane età può vantare già otto presenze con la Nazionale maggiore e anche una rete. Il suo contratto è in scedenza il prossimo 30 giugno. Per il resto, dopo gli arrivi dei difensori centrali Federico Gatti e Luka Koblar e dell'esterno di sinistra del pacchetto arretrato, Lukas Klitten, si è sempre in attesa di altre ufficializzazioni. Non soltanto per quel che riguarda gli acquisti, ma anche e soprattutto per ciò che concerne le cessioni. Che, come dichiarato sempre dal massimo esponente del Frosinone Calcio nel corso della sua interessantissima conferenza stampa di due giorni fa, riguarderanno un numero molto nutrito di calciatori attualmente sotto contratto quantomeno fino al 30 giugno 2021. Sia essi Under che soprattutto Over.