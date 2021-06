Sono trentadue i calciatori del Frosinone attualmente sotto contratto quantomeno fino al 30 giugno 2020. Il numero è stato confermato dal presidente Maurizio Stirpe nel corso della conferenza stampa di mercoledì mattina. Una rosa extralarge frutto di una "stratificazione", per usare le parole del patron giallazzurro, negli anni precedenti.

«Chi doveva affrontarli - ha detto - non ha avuto la capacità di farlo...».

Ora non si può più fare finta di niente. Anzi il sodalizio di Viale Olimpia ha le idee molto chiare ed effettuerà tutti quei tagli necessari per ridurre l'organico entro limiti sopportabili. Lo stesso presidente Stirpe ha indicato in venticinque o al massimo ventisei calciatori il numero dei canarini della sua rosa ideale. Dunque ci saranno alcune "sforbiciate" necessarie. Il tutto secondo un piano che il patron ha illustrato senza fare alcun nome di chi resterà dei trentadue sotto contratto e di chi andrà via. Maurizio Stirpe ha solo elencato gruppetti di calciatori che in parte non rientrano nei piani tecnici della società e in parte hanno ingaggi onerosi non più compatibili con i tempi del post Covid. Questi ultimi dovranno uscire se non ridurranno i rispettivi ingaggi secondo le «esigenze economiche e finanziarie del Frosinone».

In cima all'elenco dei possibili partenti, reso noto dal presidente del Frosinone, ci sono tre giovani per i quali il club di Viale Olimpia vorrebbe giungere ad una risoluzione contrattuale. Per altri cinque Under, invece, l'obiettivo, sempre secondo Maurizio Stirpe, sarà quello di mandarli in prestito in Serie C per offrire loro la possibilità di giocare e di crescere.

Passiamo ai canarini che sono stati in campo nell'ultimo campionato nelle formazioni di Nesta prima e di Grosso poi. I cinque calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo non hanno avuto il rinnovo di contratto e, quindi, si sono svincolati. Si tratta di Ariaudo, Capuano, Salvi, Iacobucci e Luigi Vitali. Sui dodici che sono legati al club fino al 30 giugno dell'anno prossimo, il patron del Frosinone ha precisato che «abbiamo altri tre calciatori in scadenza di contratto tra 12 mesi con ingaggi elevati. Il Frosinone ha fatto sapere loro che non può pagare quegli stipendi. O si procede ad un rinnovo compatibili con le esigenze economico-finanziarie del Frosinone o debbono uscire. Per uno di questi tre calciatori abbiamo una società che lo prende a parità di condizione. Ma c'è sempre qualcuno che cerca di speculare. Così capite bene anche come è fatta questa gente. È un club di Serie A che lo cerca. In presenza di queste situazioni, la Società sarà durissima: prenderà anche dei nuovi calciatori e gli elementi sotto contratto andranno fuori rosa».

Infine, sempre parole del presidente del Frosinone «ci sono altri quattro canarini che non rientrano nei piani societari per i quali cercheremo nel corso del mercato di trovare le soluzioni adeguate». A questo punto se andiamo a tirare le somme dei numeri fatti dal presidente Stirpe vediamo che sono quindici i canarini che non potrebbero più fare parte del sodalizio giallazzurro. Se ce ne saranno tra questi alcuni disponibili a rivedere la loro posizione contrattuale è chiaro che il numero scenderà. Dunque resterebbero sotto contratto diciassette dei trentadue iniziali. Non dovrebbero essere tagliati i portieri Vettorel (2023) e Marcianò (2022) o Bastianello (2022), Szyminsky (2022), Brighenti (2022), Gori (2024), D'Elia (2023), Boloca 2023), M. Vitale (2022), Tribuzzi (2023), Errico (2024), Novakovich (2022), Iemmello (2023), Parzyszek (2022). Per il resto aggiungiamo solo delle ipotesi. Partendo dal fatto che il Frosinone, con tutta probabilità adotterà nel prossimo campionato il modulo tattico 4-3-3, qualcuno degli attuali attaccanti centrale potrebbe fare le valigie. Alludiamo a Ardemagni e Trotta. Ma il taglio potrebbe anche riguardare Maiello. Fatto fuori anche dalla trattativa in corso per l'acquisto di Ronaldo in scadenza di contratto con il Padova.