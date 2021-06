"Partiamo da una condizione di grande sofferenza: scontiamo una retrocessione, una mancata promozione e un campionato che non ha rispettato le attese". Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha tenuto una lunga conferenza per spiegare passato, presente e futuro del club. Prospettando un nuovo progetto a tre anni: "Il progetto che parte oggi oltre a prevedere una forte rigenerazione deve partire dalla necessità di recuperare entusiasmo.... Questo è un progetto che non può che basarsi sui giovani, è un nuovo ciclo per il quale dobbiamo avere la possibilità di scegliere e cambiare faccia..: primo anno risanare la Società, per il secondo anno speriamo di uscire fuori da questo processo di convalescenza, nel terzo anno, se nei due avremo fatto bene, il Frosinone potrà riproporsi su una traiettoria diversa".

In merito alla presenza dei tifosi allo stadio ha detto: "In questo momento non ci sono dati precisi, neppure la Federazione si sta esponendo. Fare previsioni sulla presenza allo stadio dei tifosi è prematuro".

Ci saranno ragazzi promossi dalla Primavera in prima squadra? I nomi di Sprocati e Ronaldo...

"Sprocati e Ronaldo ci interessano. Sui giovani ci contiamo, non li vogliamo bruciare ma ancora non sono pronti. Se li mandiamo a giocare è perché vogliamo che crescano"...

