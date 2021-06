Si avvicina a grandi passi il momento dell'inizio della preparazione da parte del Frosinone Calcio in vista della prossima stagione (dal 4 al 18 luglio i canarini lavoreranno presso il Centro Sportivo della "Città dello Sport di Ferentino" mentre dal 19 al 31 nella struttura di "Capo I Prati" di Fiuggi). E per quel momento la società di Viale Olimpia spera di poter consegnare al riconfermato tecnico Fabio Grosso una rosa di squadra composta da quasi tutti gli elementi che poi saranno chiamati in campo per la prima gara ufficiale della nuova annata (il 15 agosto nella trasferta di Coppa Italia a Salerno, mentre nel fine settimana seguente prenderà il via il campionato).

Al momento le novità rispetto al Frosinone stagione 2020/2021 riguardano soltanto la difesa. Sono stati lasciati liberi quattro calciatori del pacchetto arretrato che erano in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno (Capuano, Ariaudo, Salvi e Luigi Vitale), e al loro posto sono fin qui arrivati tre giovani: l'esterno di fascia sinistra Lukas Klitten (classe 2000 e svincolato dopo il campionato disputato con i danesi dell'Aalborg) e, quindi, i centrali di difesa Federico Gatti (‘98) e Luka Koblar (‘99). Calciatori sui quali il responsabile dell'Area tecnica Guido Angelozzi punta molto, visto e considerato che i primi due sono stati "legati" per quattro anni e l'ultimo per tre. A questo punto per rimpiazzare in toto i canarini che sono andati via, mancherebbe soltanto un esterno di fascia destra e qui tutti gli indizi portano a Hamza El Kaouakibi. Un classe '98 con cartellino di proprietà del Bologna e che è reduce dal campionato giocato in Serie C con il Sudtirol. Una volta messo nero su bianco anche per il marocchino, è chiaro che il Frosinone prima di fare ulteriori acquisti dovrà cedere. Il tutto in considerazione del fatto che in questo momento la sua rosa è composta da ben trentuno calciatori, di cui diciotto sono over. Cominciando dai portieri, ad oggi Grosso può contare su Bardi, Vettorel, Marcianò e Bastianello. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, oltre ai tre neo acquisti, in rosa ci sono: Szyminski, Zampano, Brighenti, D'Elia, Baroni, Verde e Krajnc. Otto i centrocampisti attualmente a disposizione del tecnico: Boloca, Tribuzzi, Tabanelli, Rohden, Gori, Maiello, Mattia Vitale e Errico. Addirittura nove gli attaccanti, che rispondono ai nomi di Iemmello, Ciano, Matarese, Novakovich, Parzyszek, Luciani, Volpe, Ardemagni e Trotta. Il che vuol dire che per quanto riguarda sia la linea mediana che il reparto avanzato, ci sarà molto da sfoltire. In avanti, ad esempio, alla luce dell'intenzione della dirigenza di far giocare la squadra con il 4-3-3, il numero delle punte centrali è ben oltre il limite. Nel senso che tra Iemmello, Novakovich, Parzyszek, Trotta, Volpe, Luciani e Ardemagni, alla resa dei conti ne potrebbe giocare uno solo. Non ultimo, però, tutto questo questo potrebbe consigliare anche un passaggio al modulo tattico 4-3-1-2).