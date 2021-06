ìLo avevamo annunciato già da giorni e adesso è ufficiale. Il Frosinone ha chiuso la trattativa per l'arrivo in maglia giallazzurra del giovane Lukas Klitten. Esterno sinistro di difesa, classe 2000, arriva da svincolato dopo aver giocato lo scorso anno nell'Aalborg. Il club di Viale Olimpia, come si può leggere nel comunicato che ha emesso la stessa società ciociara, lo ha legato per quattro anni (scadenza del contratto il 30 giugno 2025). Klitten diventa così il terzo acquisto in vista della nuova stagione, dopo quelli dei difensori centrali Federico Gatti (classe '98 arrivato dalla Pro Patria) e Luka Koblar (22 anni, reduce dal campionato con il Maribor). Alla resa dei conti tre difensori vanno così a ricoprire i ruoli lasciati scoperti da Ariaudo, Capuano e Luigi Vitale, che avevano il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il Frosinone ha deciso di non rinnovare. A questo punto manca il calciatore che dovrà rimpiazzare Salvi (l'altro giallazzurro che era in scadenza e sarà libero di accasarsi a suo piacimento a parametro zero) e il nome più caldo resta quello di El Kaouakibi (laterale arretrato di destra appunto, classe ‘98 di proprietà del Bologna e nella stagione da poco conclusa protagonista in C con il Sudtirol). Per quanto riguarda invece le uscite, è delle ultime ore la notizia secondo la quale il Como avrebbe fatto una richiesta per Ardemagni che il prossimo 1° luglio rienterà nel Frosinone dopo i sei mesi di prestito alla Reggiana.