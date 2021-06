Nessun dubbio. Al termine degli spareggi play off che si sono giocati nel fine settimana da poco concluso, il quinto posto ottenuto dalla formazione della Primavera 2 del Frosinone al termine della stagione regolare assume un valore ancora più importante. Il perchè è presto spiegato. La formazione guidata dal tecnico Luigi Marsella è stata preceduta da quattro sole squadre di cui ben tre hanno guadagnato la promozione in Primavera 1. Dopo il Pescara, che ha chiuso il campionato regolare al primo posto e quindi è salita direttamente di categoria, il Lecce secondo e il Napoli terzo hanno guadagnato la promozione vincendo entrambe le due partite dei play off che le vedevano opposte alla seconda e alla terza del girone A.

Lecce-Cremonese 1-0

Dopo una lunga cavalcata nella regular season i giallorossi di mister Grieco raggiungono l'obiettivo promozione superando in semifinale Playoff la Cremonese grazie al gol di Sergio Maselli. Il Lecce è promosso in Primavera 1 in virtù della riforma dei Campionati approvata dal Consiglio Federale. La rete decisiva al 33' del primo tempo di Maselli

Parma-Napoli 5-6 d.c.r.

Il Napoli Primavera, invece, ha battuto il Parma per 6-5 ai rigori nella semifinale play off giocata in casa degli emiliani. Dopo venti minuti padroni di casa in vantaggio con Napoletano. Dopo varie occasioni per pareggiare i campani raggiungono l'1 a 1 a sei minuti dalla fine con Labriola. Si va ai supplementari e poi ai rigori: Idasiak para il tiro di De Rinaldis, il Napoli segna tutti i 5 rigori e conquista la promozione.

