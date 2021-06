Dei trenta canarini sotto contratto (nell'elenco comprendiamo anche gli ultimi due arrivi e cioè i difensori centrali Federico Gatti e Luka Koblar i cui acquisti sono stati ufficializzati nei giorni scorsi) nove sono rientrati per fine prestito dalle rispettive società in cui hanno giocato nella stagione che si chiuderà il 30 giugno prossimo. I nomi sono ormai noti perchè riguardano Luka Krajnc (1994), che ha indossato la maglia del Fortuna Dusseldorf, nonchè Andrea Tabanelli (1990) che rientrerà dal Pescara, Matteo Ardemagni (1987) dalla Reggiana, Marcello Trotta (1992) dal Cosenza e Francesco Verde (2000), che ha portato sulle spalle la maglia della società maltese della città di Birkirkara. Tutti e cinque vanno in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. L'elenco è completato dai giovane Michele Volpe (1997), rientrato dal Catania e legato ancora per due anni al Frosinone, Andrea Errico (1999), che è ancora impegnato nei play off con l'Avellino e che ha il contratto fino al 30 giugno 2024. Al pari di Luca Matarese in rientro dalla Casertana. Resta il terzino sinistro Mattia Tonetto, che ha avuto il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2024 dopo essere tornato alla "base" dal prestito al Cesena dove ha anche disputato gli ultimi due incontri dei play off di Serie C: contro il Mantova (vinto 2 a 1) e con il Matelica (perso 3 a 2). Il fatto che il Frosinone abbia deciso di prolungargli in questi giorni il contratto sta a significare che fa affidamento sulle qualità del difensore figlio d'arte (il papà è stato calciatore tra le altre della Roma). Che potrebbe anche fare parte della rosa della prossima stagione. Vediamo la posizione degli altri. Con tutta probabilità il sodalizio di Viale Olimpia cercherà di cedere di nuovo sia Ardemagni che Trotta. Bisognerà vedere se a titolo definitivo o temporaneo. Ardemagni, trasferito alla Reggiana a gennaio, ha fatto registrare 16 presenze con 1 gol mentre Trotta nel Cosenza (dove è arrivato a gennaio reduce dall'esprienza di sei mesi in Portogallo) è stato in campo in 18 partite realizzando un gol. Da parte sua Andrea Tabanelli, al Pescara a gennaio scorso, ha giocato in 14 incontri realizzando un gol. 
Diverso è il discorso che riguarda Luka Krajnc. Il difensore, pur avendo un contratto oneroso, il 29 settembre 2020 è stato trasferito al sodalizio tedesco con la formula del prestito con diritto di riscatto che il Fortuna Dusseldorf non ha intenzione di esercitare. Resterà nel Frosinone? Ovviamente Angelozzi cercherà di cederlo anche se sarà impresa molto difficile. Dei giovani bisognerà vedere se Luca Matarese farà di nuovo le valigie o resterà a disposizione di Fabio Grosso. È stato in panchina con la Casertana nella gara con il Potenza, poi ha giocato contro Ternana e Teramo. In questa gara del 18 ottobre dell'anno scorso ha riportato la rottura del legamento crociato ed ha chiuso in anticipo una stagione alla fine per lui molto sfortunata.