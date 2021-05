Il progetto del Frosinone Calcio di ringiovanire la rosa della prima squadra per rendere più accessibili i costi di gestione del dopo Covid 19 ha superato la fase della semplice enunciazione per passare a quella operativa, ben più importante. Il lavoro del direttore Guido Angelozzi ha cominciato a dare i primi risultati con la definizione di alcune trattative che, riguardando giovani calciatori under 23, non vanno ad intasare alcuna delle liste che compongono la rosa, così come è prevista dalle norme in vigore. 
Alla corte di Fabio Grosso, da tutti ormai dato anche sulla panchina della prossima stagione, arriverà dalla Pro Patria Federico Gatti, difensore centrale classe ‘98 che, nell'ultima stagione di serie C, ha fatto registrare 35 presenze e un gol (in totale 113 con 14 gol). Gatti ha iniziato a giocare in Eccellenza con la maglia del Pavarolo e del Verbania poi promosso in D nonchè, come detto, con la casacca della Pro Patria. La notizia, ovviamente, non può essere ancora resa ufficiale ma lo sarà da parte del Frosinone all'apertura delle liste di trasferimento del 1° luglio prossimo. Al pari del secondo arrivo che riguarda il centrocampista con il vizio del gol che risponde al nome di Giacomo Olzer, nato a Rovereto il 14 aprile 2001 e tesserato con il Milan. Il giovane rossonero si è posto in luce nel campionato Primavera ancora in corso di svolgimento, firmando dieci gol. È uno dei giovani calciatori che il direttore Algelozzi ha chiesto al club rossonero nell'incontro avvenuto a Milano pochi giorni fa. Diciamo che la trattativa sarebbe giunta a buon fine mentre è a buon punto anche quella riguardante Marco Brescianini, centrocampista più portato a giocare davanti alla difesa come ha dimostrato di riuscire a fare nel campionato di Serie B con la maglia della Virtus Entella. Brescianini è nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, il 20 gennaio 2000 e cresciuto nelle giovanili del Milan dove ha debuttato in Serie A il 1° agosto 2020, sostituendo Bennacer nella partita contro il Cagliari vinta 3 a 0. In Serie B ha firmato il suo primo gol nella gara persa con la Reggiana 2 a 1 il 7 febbraio scorso. Per quanto infine riguarda la conferma di Fabio Grosso sulla panchina giallazzurra, l'accordo raggiunto tra il tecnico e il Frosinone sulla base di un contratto di due anni verrà formalizzato nei prossimi giorni, quando Grosso rientrerà dal breve periodo di vacanza.

Rinnovi di contratti e cessioni

Più impegnativo sarà il discorso riguardante le cessioni e il prolungamento dei contratti che sarà affrontato in sede al rientro del direttore Angelozzi e dell'allenatore. I tagli alla rosa ci saranno non solo perchè attualmente è formata da 27/29 canarini, ma anche per motivi di ordine economico. Bisognerà vedere quale giocatore dell'attuale organico sarà sacrificato sull'altare del bilancio e chi continuerà a fare parte della rosa a disposizione di Grosso. Sarà sicuramente un'operazione delicata, ma la più necessaria tra quelle riguardanti arrivi e le partenze.