Primi tagli nella rosa attuale del Frosinone e primi addii da parte di giocatori che, con la maglia canarina, hanno tagliato traguardi importanti. Alludiamo a Lorenzo Ariaudo, Marco Capuano e Alessandro Iacobucci, che hanno fatto le valigie per tornare nelle rispettive famiglie. Ariaudo a Torino, Capuano e Iacobucci a Pescara. Non sappiamo se abbiano avuto contatti o meno con la società dopo la conclusione del campionato, ma sta di fatto che, essendo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sono andati via. Liberi, quindi, di intavolare trattative, tramite i loro agenti, con altri club. Un epilogo che era nell'aria dal momento che la società di Viale Olimpia, impegnata nel dare una sterzata importante in fatto di ingaggi, non ha ritenuto di prolungare i loro contratti, decidendo che Ariaudo, Capuano e Iacobucci erano fuori dai progetti futuri del Frosinone Calcio. Ariaudo era arrivato dal Sassuolo il 25 agosto 2016 dove aveva giocato il primo campionato di serie B dopo gli otto sempre nella massima serie. Ha indossato la maglia giallazzurra in quattro tornei di B e uno in A. In tutto 154 partite, comprese quelle di Coppa. Capuano ha indossato la prima volta la maglia giallazzurra il 2 settembre 2018 nella partita persa all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Di lì in avanti altre 65 presenze tra un anno di Serie A e due di B. Iacobucci non è stato fortunato, dal momento che davanti si è trovato sempre Bardi (e ina stagione anche Sportiello). Al Frosinone è giunto nella stagione 2018/2019 ed è rimasto canarino nel campionato di A e nei due di B con sole otto presenze. Tutti e tre non dovrebbero trovare difficoltà nel vestire altre casacche. Per quanto riguarda Ariaudo in particolare, potrebbe finire all'Alessandria di Longo. Bisognerà aspettare la conclusione dei play off nei quali sono attualmente impegnati i "grigi". Dei cinque giallazzurri con contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, restano Salvi e Luigi Vitale. Le loro posizioni dovrebbero essere prese in considerazione al rientro in sede del direttore Angelozzi.

Kastanos e la Ternana

Il centrocampista cipriota è rientrato alla Juventus, dopo le 34 presenze in giallazzurro e due gol. In questi giorni il ragazzo è entrato nel mirino della Ternana di Cristiano Lucarelli, neo promossa in B e impegnata nell'allestire una formazione molto competitiva. Degli altri ex canarini Millico ha fatto rientro al Torino, Carraro all'Atalanta mentre l'unico che potrebbe interessare ancora il Frosinone è Brignola che Grosso ha tenuto in particolare considerazione nelle ultime partiti del campionato che si è da poco concluso.

Cambi nello staff tecnico

Con Grosso in panchina potrebbero esserci comunque delle novità nel suo staff. Fermi restando Morrone come vice, Biso come tattico, Vaccariello e Capogna come preparatori atletici, nel ruolo di preparatore dei portieri dovrebbe arrivare Catello Senatore, da qualche anno fedelissimo di Angelozzi. Per lui si tratterebbe di un ritorn in Ciociaria, dal momento che Senatore è già stato nel club canarino quando lavorava nello staff di Pasquale Marino con il quale è rimasto fino al termine della stagione 2018/2019. Grazie a Marino dal 2007 al 2010 è stato il preparatore dell'attuale portiere dell'Inter Samir Handanovic quando indossava la maglia dell'Udinese sulla cui panchina era seduto, appunto, il tecnico che nella prima parte di questo ultimo campionato ha guidato la Spal.