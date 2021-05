Quando mancano due giornate al termine della stagione regolare, la formazione Primavera 2 del Frosinone non ha più possibilità di conquistare un posto nei play off (vi accedono la seconda e terza di ognuno dei due raggruppamenti), ma comunque quella di migliorare il punteggio dello scorso campionato. Al termine della stagione 2019/2020 l'undici guidato sempre dal tecnico Luigi Marsella è arrivato a quota 31 punti e oggi ne vanta 28 con, come detto, due gare ancora da giocare e nelle quali potrebbe conquistare il bottino pieno. Domenica alle 11,30 Vitalucci e compagni riceveranno alla "Città dello Sport" di Ferentino il Cosenza (in classifica lamenta un ritardo di quattro lunghezze dai ciociari ma con due partite in meno all'attivo), mentre sette giorni più tardi saranno impegnati nella trasferta di Pisa (i toscani occupano il terzultimo posto della graduatoria generale). Sulla carta, quindi, la possibilità di vincere entrambe le sfide c'è sicuramente, non ultimo alla luce dell'ottimo momento che stanno vivendo i giallazzurri in questa ultima parte di campionato. L'inizio torneo, infatti, era stato molto difficile per il Frosinone. Basta pensare che nelle prime otto giornate Jirillo e soci avevano ottenuto soltanto quattro punti (pareggi contro Spezia, Napoli, Crotone e Benevento, mentre la prima vittoria è arrivata soltanto al nono turno contro la Salernitana). Dopo il giro di boa, invece, sono arrivati quattro successi, tre pareggi e soltanto due ko.

Classifica

Pescara 44 (19), Lecce 43 (20), Napoli 32 (19), Virtus Entella 32 (20), Spezia 29 (20), Frosinone 28 (20), Crotone 26 (19), Cosenza 24 (18), Benevento 22 (19), Pisa 18 (19), Reggina 13 (20), Salernitana 10 (20).

Iac.Rad.