Il Frosinone calcio scopre subito le sue carte. Posto per un giorno in stand by la trattativa relativa all'allenatore che dovrà sedere sulla panchina nel prossimo campionato, il direttore Guido Angelozzi ed il suo collaboratore Pietro Doronzo hanno raggiunto nella mattinata di ieri Milano per onorare l'appuntamento, fissato in precedenza, con alcuni dirigenti del sodalizio rossonero. Al centro dell'incontro le prime battute della trattativa che potrebbe concludersi con l'arrivo nel club del presidente Maurizio Stirpe di tre giovani calciatori entrati nel mirino del Frosinone Calcio. Per la precisione si tratta di Giacomo Olzer (2001), Marco Brescianini (2000) e di Lorenzo Colombo (2002), che il Frosinone ha fatto seguire durante la scorsa stagione. Diciamo subito che il discorso riguardante quest'ultimo, attaccante diciannovenne rientrato dalla Cremonese, è alquanto difficile da portare a conclusione. Comunque il direttore Angelozzi proverà a convincere la dirigenza rossonera a trasferire l'attaccante in Ciociaria. Lorenzo Colombo è il centravanti della nazionale Under 21 ed è corteggiato da numerose società. Prodotto del vivaio milanista ha giocato in tutte le Under. Dalla 15 alla 21 e, nella stagione scorsa, ha indossato, come detto, la maglia della Cremonese. Appena diciottenne ha debuttato in prima squadra il 12 giugno 2020 subentrando a Paquetà nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. In Serie A, invece, ha giocato la prima volta il 18 luglio 2020 nella gara vinta 5 a 1 sul Bologna. Il giovane attaccante è stato inserito nella rosa della prima squadra nella stagione 2020/2021. Il 24 settembre 2020 è diventato il più giovane dei calciatori che hanno segnato il primo gol in maglia rossonera, grazie alla rete realizzata nel corso della gara di Europa League che ha dato la vittoria al Milan sul Bodo/Climt. Infine il 26 gennaio scorso è passato in prestito alla Cremonese segnando la sua prima rete in Serie B nella partita vinta 3 a 0 sulla Reggiana. È chiaro che se Angelozzi riuscirà a chiudere la trattativa, dovrà poi cercare di cedere almeno uno dei tre attaccanti sotto contratto e alludiamo a Novakovich, Parzyszek e Iemmello. Passando a Giacomo Olzer, è uno dei pilastri della formazione Primavera. Ha giocato in questa stagione quindici incontri realizzando dieci reti. Che sono tante per un centrocampista. Infine Marco Brescianini che, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili, ha debuttato in prima squadra il 1° agosto 2020 nella partita vinta 3 a 0 sul Cagliari, sostituendo Ismael Bennacer. Nell'ultimo campionato ha indossato la casacca dell'Entella in 29 gare realizzando 2 gol. Infine, voci di mercato parlano ahce di un interesse per il giovane Andrea Ghion (2000) rientrato al Sassuolo dal Carpi. Insieme ad altre tre società di Serie B. Così come il Como, infine, il club giallazzurro sarebbe interessato anche a Ruben Botta (1990), fantasista argentino ex Inter e Chievo, reduce dal campionato di Serie C con la Sambenedettese.