La Primavera 2 del Frosinone vince con pieno merito il recupero sul campo della Reggina. Un successo per 3 a 0 che avvicina la formazione di mister Luigi Marsella all'obiettivo di questo campionato, che è quello di migliorare i 31 punti di quello passato. Dopo il successo di Reggio Calabria i canarini sono saliti a quota 28 con due partite ancora da giocare (contro il Cosenza e il Pisa). Tornando alla sfida di ieri, la squadra ciociara ha sbloccato il risultato al 37' del primo tempo con una rete di Jirillo (nella foto) che era subentrato al 14' allo sfortunato Luciani costretto a lasciare il campo per la rottura del setto nasale dopo uno scontro con il portiere amaranto. Il raddoppio del Frosinone è arrivato alla fine della prima frazione di gioco con Coccia. A chiudere il tris ci ha pensato Vitalucci al 12' della ripresa.

Reggina (4-1-3-2): Ammirati (14' pt Mileto), Foti, Rechichi, Bongani, Spaticchia; Trahore; Tersinio (23' st Rao), Carlucci (1' st Scolaro); Bezzon (23' st Di Bella), Domanico (1' st Mautone), Provazza. A disp: Irrera, Pavia, Nemia, Pannuti. All.: Falsini.

Frosinone (4-2-3-1): Trovato; Maugeri, Maestrelli (39' st D'Agostino), Bracaglia, Coccia; Bruno (31' st Santi), Santarpia; Mattarelli, Vitalucci, Peres (39' st Orlandi); Luciani (14' pt Jirillo, 39' st Piacentino). A disp: Palmisani, Potenziani, Di Palma. All: Marsella.

Arbitro: Ubaldi di Roma

Marcatore: 37' pt Jirillo (F), 44' pt Coccia (F), 12' st Vitalucci (F)