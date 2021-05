Prenderanno il via nella giornata odierna le semifinali play off di andata del campionato di Serie B. Alle ore 18,30 il Cittadella ospiterà il Monza, mentre alle 20,45 il Venezia riceverà al "Penzo" la visita del Lecce. Partiamo dalla sfida del "Tombolato", con i padroni di casa che hanno ottenuto l'accesso a questa semifinale grazie alla vittoria per 1 a 0 nel preliminare play off giocato giovedì in casa contro il Chievo. E così dopo la finale di due stagioni fa e l'eliminazione dello scorso campionato proprio nel preliminare ad opera del Frosinone, la compagine di Venturato è di nuovo tra le compagini che possono puntare all'ascesa in Serie A. Di contro il Monza, che ha chiuso la stagione regolare in terza posizione e quindi entra nel tabellone play off da questo turno, proverà a confermare la sua maggiore forza dimostrata nel corso della stagione regolare (i brianzoli l'hanno chiusa con sette punti più dei veneti). In campionato la compagine di Brocchi si è imposta al Tombolato per 2 a 1, mentre il return match è finito a reti in bianco. Il ritorno è in programma quindi giovedì 20 maggio con inizio alle ore 20,45. Ricordiamo che in caso di parità dopo la doppia sfida, ad accedere alla finalissima sarà il Monza che ha chiuso la stagione regolare in una posizione migliore rispetto al Cittadella.

Ancora più equilibrata, almeno sulla carta, appare l'altra semifinale. Quella che, come detto, metterà di fronte il Lecce e il Venezia. Basta pensare che in campionato le due squadra hanno chiuso rispettivamente al quarto e quindi posto con una differenza di soli tre punti. Per quel che concerne le partite giocate durante la stagione regolare, i risultati sono stati identici a quelli delle squadre impegnate nell'altra semifinale. Ossia il Lecce si è imposto per 3 a 2 in veneto, mentre la partita giocata in Salento è finita in parità (2 a 2). Se la doppia sfida che si giocherà stasera e poi giovedì il ritorno allo stadio Via del Mare (ore 18,30), dovesse chiudersi con identico risultato tra gol fatti e subiti, sarebbe l'undici di Corini a volare in finale. Finale che si giocherà sempre con gara di andata e ritorno (domenica 23 maggio ore 21,15 e giovedì 27 maggio ore 21,30). Gara 1 verrà disputata sul campo della peggior classificata al termine della regular season.