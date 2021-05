Se Piotr Parzyszek e Francesco Zampano non sono risultati tra i migliori canarini nel campionato da poco concluso, certamente sono i due giocatori che, nelle fasi decisive della stagione, hanno fatto registrare un rendimento molto alto. E ci riferiamo alle partite che, con Fabio Grosso in panchina, hanno evitato al club di Viale Olimpia la retrocessione. In queste fase del campionato e, in special modo nelle ultime quattro gare, al termine delle quali i canarini hanno conquistato dieci punti sui dodici a disposizione che hanno permesso alla squadra di restare nella cadetteria, la presenza in campo dei due canarini è stata importante ai fini della classifica finale. L'attaccante polacco, con la rete messa a segno nella gara contro il Pisa del 1° maggio scorso quando il Frosinone al 21' del primo tempo è riuscito a sbloccare il risultato, ha rafforzato in tutta la formazione giallazzurra la convinzione di potercela fare a imporsi nella importante e decisiva partita. Il "corazziere" polacco di 28 anni, alla sua prima esperienza in maglia canarina, ha fatto registrare 28 presenze per complessivi 1232'. Questo significano che è stato in campo per lo più in spezzoni di partite. Per la precisione ha giocato dall'inizio alla fine soltanto le gare con Reggiana, Salernitana, Cittadella e Pordenone del girone di andata, quando il Frosinone ha avuto quattordici calciatori positivi al Covid, nonchè la partita vinta sul campo della Spal del 4 maggio scorso. Per il resto 23 presenze soprattutto nella parte finale degli incontri. Iniziando dalla seconda gara con il Venezia, quando è rimasto in campo 51', per concludere con la gara di Vicenza dove ha giocato 57'. Cinque le reti realizzate da Parzyszek. Precisamente nelle gare con Brescia, Lecce, Reggiana e Pordenone del girone di andata e contro il Pisa in quello di ritorno. Per concludere, se il Frosinone avesse potuto contare anche nelle partite iniziali del campionato sul centravanti visto all'opera nella fase topica della stagione, avrebbe sicuramente conquistato una classifica migliore e comunque da zona play off. Anche Piotr Parzyszek, insomma, ha pagato il prezzo della difficoltà di ambientamento, comune a quasi tutti i calciatori provenienti dall'esterno. Per Fancesco Zampano è stato sicuramente il migliore campionato disputato con la maglia giallazzurra sulle spalle. Il ventottenne esterno di fascia genovese ha fatto il suo esordio assoluto con il Frosinone nel campionato di Serie A 2018/2019, al termine del quale ha fatto registrare veisette presenze. Le restanti cinquantasette le gare con la maglia canarina le ha disputate nei due successivi campionati di serie B per un totale di ottantaquattro incontri di campionato e quattro di Coppa Italia. Realizzando due reti. La seconda decisiva nella partita vinta a Brescia due a uno anche grazie al gol del già citato Parzyszxek. Restando alla stagione conclusa da poco, Francesco Zampano è stato sicuramente tra i più positivi dell'ultima fase di campionato, risultando il migliore degli esterni canarini per la grande molte di lavoro svolto, impreziosito anche da alcuni assist. L'ultimo dei quali ha posto il "corazziere" polaco nella condizione di sbloccare, come detto, il risultato della partita con il Pisa.