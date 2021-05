Mirko Gori, il ragazzo ciociaro doc con la fascia di capitano sul braccio nella partita che il Frosinone ha disputato ieri e vinto per la prima volta sul terreno di gioco dello stadio "Granillo" di Reggio Calabria con un perentorio 4 a 0. Dei suoi 28 anni, compiuti il 4 febbraio scorso, il capitano nove li ha trascorsi giocando oltre duecento partite con la maglia glallazzura appiccicata sulla pelle. Ieri pomeriggio, ovviamente soddisfatto di aver condotto al successo la pattuglia giallazzurra, ha dichiarato. «È un bel traguardo aver indossato questa maglia per tante partite. Non posso che dire grazie. Cosa non ha funzionato in questa stagione? Non siamo stati fortunati con il Covid ma ci abbiamo messo anche del nostro se non siamo riusciti a entrate nei play off. Ora non mi resterà che tifare per il mio amico Luca Paganini e quindi per il Lecce».