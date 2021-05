Il Frosinone di Fabio Grosso saluta la fine della stagione con una vittoria dalle proporzioni alla vigilia impensabili per una squadra che, nelle precedenti 37 gare, è andata a segno soltanto 34 volte. Nemmeno un gol a partita, e i quattro messi a segno contro la Reggina di Marco Baroni, realizzati allo stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria, fanno sensazione. Al pari del poker di gol con il quale i canarini batterono allo stadio "Dall'Ara" il Bologna di Pippo Inzaghi il 27 gennaio di due anni fa. Grazie alle reti di Ghiglione, Ciano (due) e Pinamonti. Per il tecnico dei felsinei fu anche l'esonero mentre fu gloria di breve durata per Marco Baroni sulla panca giallazzurra perchè il Frosinone, purtoppo, tornò in Serie B. Altri precedenti di successi dei canarini in trasferta così ampi nel risultato finale non li ricordiamo. Il Frosinone, dunque, ha concluso il campionato dei rimpianti in maniera positiva, evitando di dare l'addio alla cadetteria e piazzandosi nella parte sinistra della classifica. Obiettivo di minima della vigilia. L'unico che è sembrato non averli è stato proprio il tecnico che, al termine della gara, ha dichiarato.

«Voltarsi indietro non serve, anche se debbo dire che abbiamo tentato di entrare nei play off fino alla penultima partita. Avremmo meritato di fare bottino pieno ma non ci siamo riusciti. Comunque sono contento della opportunità che mi hanno dato il presidente Stirpe e il direttore Angelozzi ed anche di avere terminato così il campionato. Certamente sarei stato molto più felice se fossimo riusciti a entrare nei play off ma, come detto, ci abbiamo provato. Purtroppo nelle tre partite subito dopo il mio arrivo non siamo riusciti a far accendere la scintilla».

Dopo avere precisato che da buttare è stata soltanto la prestazione di Pordenone, Grosso ha aggiunto.

«L'esito negativo di quella partita ha innescato nella squadra un senso di paura che, però, è stata subito tramutata nel coraggio di riuscire a conquistare dieci punti nelle ultime quattro gare. Contro la Reggina ci tenevamo a fare una partita seria, cioè a dare il meglio di noi stessi. Voglio fare i complimenti a questo gruppo che ha avuto la forza di uscire dal difficile momento di crisi per restare fino alla fine dentro il campionato. Un bel segnale anche da parte dei ragazzi che hanno giocato di meno. La partita poteva non servire a niente. Ma non è così perchè in ogni gara c'è sempre qualcosa da prendere. Oggi i ragazzi hanno ribadito di essere un gruppo di valore».

Ha parlato del suo futuro con la società? Cosa pensa dei tifosi, cosa vorrebbe dire loro? La risposta di Grosso. «Non ho ancora parlato con la società. Per me il futuro è il presente. Per quanto riguarda l'incontro con i tifosi aggiungo che quando sono venuti a trovarci mi è piaciuto il modo con cui ci hanno parlato. Perchè dalle loro parole è venuta fuori la passione che nutrono per la squadra. Anche per questo sono molto felice di essere a Frosinone. Mi sento a casa mia. Poi vedremo quello che può succedere nel prossimo futuro».