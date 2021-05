IACOBUCCI 6,5

Prestazione di assoluta tranquilla con la quale dimostra tutta la sua professionalità considerando che non giocava da tempo memorabile

SALVI 6,5

Difende da terzo del pacchetto a arretrato ma con libertà di attaccare da quarto di centrocampo. E fa bene entrambe le cose

SZYMINSKI 6,5

Chiude la stagione con un'altra prestazione impeccabile sotto tutti i punti di vista. A dimostrazione che su di lui si può continuare a puntare ad occhi chiusi

CAPUANO 6,5

Merita un plauso particolare per la professionalità con cui è sceso in campo, dimostrandosi anche decisivo, nelle ultime gare nonostante sia uno dei canarini senza contratto

BRIGNOLA 6

Gioca in un ruolo non propriamente suo, ma se la cava comunque in maniera sufficiente

GORI 7

Onora nel migliore dei modi la fascia di capitano mettendo in campo la solita voglia, grinta e determinazione nonostante il risultato alla resa dei conti non ha alcuna importanza

CARRARO 6

Dopo molte prestazioni deludenti, questa volta riesce quantomeno a raggiungere la sufficienza

BOLOCA 6

Ritrova una maglia da titolare dopo diverse settimane, ma la sua assenza è dipesa anche da alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto fuori a lungo, e fa la sua parte

ZAMPANO 7

Il suo è un finale di stagione in crescendo. Anche al "Granillo" risulta senza ombra di dubbio tra i migliori in campo

CIANO 6,5

Ritrova il gol che gli mancava dal girone d'andata e questo può essere per lui un aspetto importante in vista della prossima stagione. Sempre se il Frosinone non deciderà di privarsi delle sue prestazioni

NOVAKOVICH 8

Tre gol, tutti di ottima fattura, e un assist potrebbero bastare da soli per regalarsi la palma di migliore in campo con distacco su tutti i compagni. Ma ci piace anche sottolineare la crescita continua di un ragazzo che quando è stato bene fisicamente ha sempre dimostrato di poter fare la differenza

TRIBUZZI 6

Mezz'ora di conferma di una stagione per lui certamente positiva

ROHDEN 6

Sufficienza di stima per uno dei canarini di maggiore qualità ma che nel girone di ritorno ha lasciato alquanto a desiderare

MILLICO sv

In campo nel finale

VITALE L. sv

Gioca uno scampolo di partita

LUCIANI sv

Per il ragazzino 2020 esordio in B di qualche minuto

GROSSO 6,5

Bravo a far restare concentrata la sua squadra in una partita che non aveva nulla da dire se non per le statistiche

Da.Cia.