Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara (79' Petrelli); Bianchi (46' Bellomo), Crisetig (79' Chierico); Rivas, Folorunsho, Orji (57' Liotti); Montalto (46' Denis). A disposizione: Guarna, Plizzari, Lakicevic, Loiacono, Bezzon, Crimi, Rechichi. Allenatore: Baroni.

Frosinone (3-5-2): Iacobucci; Salvi, Szyminski, Capuano; Brignola (69' Tribuzzi), Gori, Carraro (83' Millico), Boloca (69' Rohden), Zampano; Ciano (83' L. Vitale), Novakovich (90' Luciani). A disposizione: Marcianò, Bardi, Baroni, Iemmello, Brighenti, M. Vitale, Parzyszek. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Ciro Carbone di Napoli e Francesca Di Monte di Chieti). IV ufficiale: Marco Guida di Torre Annunziata.



Marcatori: 28', 38', 78' Novakovich (F), 76' Ciano (F)

Note - Ammoniti: Carraro (F), Delprato (R), Gori (F). Calci d'angolo: 7-3. Recupero: 1'pt; 3'st.

Si conclude a Reggio Calabria il cammino del Frosinone in Serie B. Vittoria sonora dei giallazzurri che espugnano il "Granillo" per 4-0, con l'americano Novakovich autore di una tripletta e una marcatura di Ciano. Una vittoria che porta il club di patron Stirpe in decima posizione a quota 50, gli stessi punti della squadra di mister Baroni. La distanza dai playoff è rimasta alta, 56 i punti realizzati da Brescia e Chievo, le due squadre che sono entrate da settima e da ottava nella post season. Tra i giallazzurri esordio in B per l'attaccante Luciani.