Ci pensa Brignola ad evitare la sconfitta ad un Frosinone sceso in campo senza credere troppo al "miracolo" playoff. Non ci è mai andato nemmeno vicino, visto che dopo lo svantaggio iniziale, il Brescia e il Chievo stavano prendendo il largo contro Pisa ed Entella e la Spal vinceva a Reggio Emilia. A conti fatti, al Frosinone non sarebbe servito arrivare a 52 punti, il massimo ottenibile battendo il Vicenza ieri e lunedì prossimo la Reggina in Calabria. Partita pigra quella dei giallazzurri che nel primo tempo non hanno mai affondato il colpo badando più a gestire palla che a creare pericoli. Il Vicenza dal canto suo (matematicamente salvo dopo il pareggio di ieri) aveva l'obiettivo più o meno dichiarato di non perdere e quella di Meggiorini e compagni è stata una gara di sacrificio. Attenti in difesa, con due linee robuste e strette, hanno ricacciato indietro i ciociari fino all'inaspettato vantaggio ottenuto su calcio di punizione, con palla deviata dalla barriera. A quel punto la reazione d'orgoglio dei padroni di casa è montata fino al gol, maturato in due minuti, dopo una bella percussione sulla sinistra. Da lì in poi il Frosinone ha anche provato a mettere in difficoltà il Vicenza ma nel finale ha perso un pallone dietro l'altro e il "Lane" ha avuto il cronometro dalla sua parte.

Frosinone (3-5-2) Bardi; Brighenti, Szyminski (34' st Novakovich), Capuano (12' st Brignola); Salvi, Rohden (12' st Tribuzzi), Vitale M., Kastanos, Zampano; Parzyszek (12' st Ciano), Iemmello (40' st L. Vitale). A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Curado, Baroni, Maiello, Boloca, Carraro. Allenatore: Grosso.

LR VICENZA (4-3-2-1) Perina; Bruscagin, Valentini, Pasini, Beruatto (25' st Barlocco); Zonta (15' st Cinelli), Rigoni (33' st Pontisso), Agazzi; Vandeputte, Nalini (15' st Jallow, 33' st Lanzafame); Meggiorini. A disposizione: Grandi, Giacomelli, Ierardi, Cappelletti, Longo, Mancini, Da Riva. Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Maggioni di Lecco; assistenti Annaloro di Collegno (To) e Caliari di Legnago (Ve).

Reti: 29' st Vandeputte, 31' st Brignola.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 7-0 per il Frosinone; ammoniti: 38' pt Pasini, 23' st Kastanos; recuperi: 4' st.