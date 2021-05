Grazie alle due vittorie ottenute in soli tre giorni (sabato scorso per 3 a 1 in casa contro il Pisa e martedì 1 a 0 a Ferrara contro la Spal), quando mancano due giornate alla fine della stagione regolare il Frosinone ha conquistato in maniera matematica la salvezza. Di certo non l'obiettivo prefissato dal club di Viale Olimpia a inizio campionato, ma per come si era messa la situazione prima della sfida contro i toscani, può indubbiamente andare bene così. Alla resa dei conti è bastato che il tecnico Grosso restituisse sicurezza alla squadra con il ritorno al modulo 3-5-2, che subito i risultati sono tornati ad arrivare. Nelle ultime due gare la sua squadra non ha mai sofferto l'avversario di turno e, di contro, creato sempre occasioni per poter vincere la partita come è poi accaduto. A questo punto potremmo stare qui a rammaricarci del fatto che il neo allenatore avrebbe benissimo potuto non mutare assetto tattico al suo arrivo sulla panchina dei ciociari per sostituire Nesta (nelle prime quattro gare della sua gestione ha giocato con il 4-3-3- raccogliendo solo due pareggi e sciorinando prestazioni a dir poco insufficienti), ma oggi tutto questo avrebbe poco senso. Meglio pensare al presente. E quindi al fatto che una volta ottenuta la salvezza adesso bisogna credere nel "miracolo" della conquista di un posto nei play off. Almeno fino a quando lo permetterà la matematica. Quanto mancano 180' al termine del campionato regolare, il ritardo dei ciociari dal terzetto che occupa appaiato il settimo posto è di quattro lunghezze. E quindi con sei punti ancora a disposizione è obbligatorio dare tutto per vincere provare a vincere sia oggi contro i veneti che lunedì in casa della Reggina. E poi... sperare. Sperare che almeno due tra Chievo, Brescia e Spal, in queste ultime due partite riescano a conquistare al massimo due punti.

Aspetto tattico e tecnico - Premesso tutto ciò, proviamo ad entrare più nel dettaglio dell'aspetto tattico e tecnico della partita di oggi allo stadio "Stirpe". Per quanto concerne il primo, appare scontato che il Frosinone verrà schierato dal suo allenatore con il modulo 3-5-2. Per quel che concerne invece il probabile undici iniziale, bisognerà capire in particolare quelle che sono le condizioni di quei singoli che hanno giocato le ultime due partite in soli tre giorni. Di certo non sarà a disposizione Gori che deve scontare un turno di squalifica, mentre Ariaudo, Curado e Luigi Vitale non sono al meglio ma fanno comunque parte della lista dei convocati. Provando a questo punto a ipotizzare l'undici anti Vicenza, in porta ci sarà Bardi, che agirà alle spalle di Brighenti, Capuano e due tra Ariaudo, Szyminski e Curado. A centrocampo, la coppia di esterni verrà scelta tra Zampano, Salvi e Tribuzzi, mentre in mezzo si contendono le tre maglie a disposizione, Maiello, Rohden, Kastanos, Boloca, Mattia Vitale e Carraro. Abbondanza anche in attacco, dove Grosso potrà scegliere la coppia iniziale tra quattro nomi: Ciano, Novakovich, Iemmello e Parzysezek. Senza dimenticare Brignola e Millico, anche se entrambi con il 3-5-2 hanno poco a che vedere.