BARDI 6

Una sola parata in uscita e poi solo lavoro di ordinaria amministrazione

BRIGHENTI 7

Nonostante un colpo ricevuto a inizio partita, il capitano stringe i denti e per l'ennesima volta non sbaglia un intervento. Sia sul centrodestra che, nella ripresa, in mezzo al pacchetto arretrato

ARIAUDO 6

Anche lui non è al meglio, ma riesce a giocare tutto il primo tempo guadagnando in pieno la sufficienza

CAPUANO 6,5

Prestazione senza nemmeno la più piccola sbavatura anche per il terzo difensore della formazione canarina

SALVI 6

Torna dopo il turno di squalifica e mette in campo una prova positiva. Attento e diligente sia nel primo tempo da esterno di destra del quintetto di centrocampo, che da difensore nella ripresa

ROHDEN 6

Così come era già accaduto contro il Pisa tre giorni prima, appare in ripresa rispetto al passato anche perchè impiegato in un ruolo che sente suo.

MAIELLO 7

Solita qualità in mezzo al campo, ma anche tanta maestria nel tenere palla quando serve, e subire fallo. Il metronomo del centrocampo del Frosinone è sicuramente il migliore in campo insieme a Novakovich

VITALE M. 5

Anche questa volta è l'unico dei calciatori giallazzurri a non raggiungere la sufficienza. Inizia sbagliando due passaggi molto facili e prosegue su quella strada fino alla sostituzione

ZAMPANO 6,5

Commette un paio di errori evitabili negli appoggi, ma alla resa dei conti si dimostra stantuffo instancabile sulla corsia sinistra. Dall'inizio fino alla fine

PARZYSZEK 6,5

Lavoro sporco il suo, che divide molto bene con Novakovich. Ha poi il merito di liberarsi bene in area nell'occasione in cui si procura il calcio di rigore

NOVAKOVICH 7

Per l'americano vale lo stesso discorso fatto per il polacco con l'aggiunta della freddezza che dimostra quando va sul dischetto e trasforma il penalty spiazzando Berisha

TRIBUZZI 6,5

Entra a inizio ripresa e mette in campo la solita vivacità e voglia di sacrificio. Peccato che non riesca a coronare la sua prova realizzando nel recupero un gol molto facile

GORI 6

Venti minuti di sostanza nel momento in cui la Spal prova il forcing

KASTANOS 6

Stesso discorso fatto per Gori

IEMMELLO e CIANO sv

Giocano l'ultimo scampolo di gara

GROSSO 6,5

Non ha paura a confermare quasi in blocco l'undici schierato inizialmente tre giorni prima contro il Pisa e il campo gli da ragione. Così come contro i toscani indovina anche i cambi in corsa a cominciare da Tribuzzi con l'arretramento di Salvi nel terzetto di difesa

Da.Cia.