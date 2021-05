In una partita senza particolari emozioni, basta il gol di Novakovich su calcio di rigore al Frosinone per espugnare il "Mazza", blindare la salvezza e lasciare aperto uno spiraglio sui playoff, con quattro punti da rimontare sul terzetto costituito dalla stessa Spal, dal Brescia e dal Chievo, tutte a cinquanta. Il Frosinone di punti ora ne ha 46 ed è salito all'undicesima posizione grazie alle due vittorie consecutive su Pisa ed estensi.

Gara come detto, giocata badando al sodo, senza soffrire mai i ferraresi che non hanno effettuato un solo tiro in porta. Nel prossimo turno il Frosinone, venerdì, ospiterà il Vicenza e chiuderà la regular season il 10 maggio a Reggio Calabria, squadra che la precede di tre punti, ad un solo punto dai playoff.

Risultati e classifica

Chievo-Cremonese 1-1, Cittadella-Entella 1-0, Empoli-Cosenza 4-0 (Empoli promosso in Serie A), Vicenza-Brescia 0-3, Monza-Lecce 1-0, Pescara-Reggiana 1-0, Pisa-Venezia 2-2, Pordenone-Salernitana 1-2, Reggina-Ascoli 2-2, Spal-Frosinone 0-1.

Empoli 70

Salernitana 63

Lecce 61

Monza 61

Venezia 57

Cittadella 56

Chievo 50

Brescia 50

Spal 50

Reggina 49

Frosinone 46

Cremonese 45

Pisa 45

L.R. Vicenza 44

Pordenone 41

Ascoli 41

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 32

Entella 23

Il tabellino

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Tomovic (17' st Asencio), Okoli, Ranieri; Dickmann, Missiroli, Mora (24' st Segre), Sernicola (35' st Sala); Strefezza; Floccari (17' st Paloschi), Di Francesco. A disposizione: Thiam, Gomis, S. Esposito, Murgia, Attys, Spaltro, Tumminiello. Allenatore: Rastelli.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo (1' st Tribuzzi), Capuano; Salvi, Rohden (27' st' Gori), Maiello, Vitale (27' st Kastanos), Zampano; Parzyszek (46' st Ciano), Novakovich (4' st Iemmello). A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Millico, Boloca, Carraro, Szyminski, Brignola. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Ghersini di Genova; assistenti Perrotti di Campobasso e Bercigli di Firenze.

Marcatore: 5' st Novakovich (rig).

Note: partita a porte chiuse; angoli: 8-6 per il Frosinone; ammoniti: 8' pt Sernicola, 24' pt Okoli, 26' pt Zampano, 4' st Mora, 45' st Gori, 48' st Kastanos; recuperi: 1' pt; 4' st.