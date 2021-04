Serie B Frosinone-Pisa: attesa per un match che vale la tranquillità Con tre punti la squadra ciociara non dovrebbe più guardarsi alle spalle. E provare a concludere in crescendo il campionato

30/04/2021

Tre punti dal valore intrinseco molto elevato sono in palio domani allo Stadio Stirpe di Frosinone. Dove la squadra di mister Grosso incontrerà il Pisa del tecnico D'Angelo. Serve assolutamente una vittoria al Frosinone per giocare con tranquillità il finale di campionato senza doversi curare della risalita dell'Ascoli (che avrà vita durissima contro l'Empoli) alle sue spalle. Sono 23 i giocatori convocati. Ecco l'elenco. Portieri:Bardi, Iacobucci, Marcianò Difensori: Zampano, Ariaudo, Capuano, D'Elia, Szyminski, Brighenti Centrocampisti: Gori, Vitale M., Carraro, Maiello, Tribuzzi, Kastanos, Rodhen, Boloca Attaccanti: Novakovich, Parzyszek, Iemmello, Brignola, Ciano, Millico Ipotesi di formazione: Frosinone di nuovo con il 4-3-3, in avanti potrebbe giocare Millico dal primo minuto insieme a Ciano, a supporto di Novakovich. Scontata la mediana con Maiello, Kastanos e Rohden. Per il Pisa, D'Angelo sembra intenzionato a proporre la coppia Vido-Marconi e Gucher alle loro spalle. Birindelli convocato, Varnier indietro nel recupero...

