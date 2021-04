Domenica di riposo per il Frosinone di Fabio Grosso che domani tornerà al lavoro per continuare la preparazione in vista dell'ormai prossima e impegnativa partita in programma il 1° maggio allo stadio "Benito Stirpe" contro il Pisa. Inizierà così la seconda settimana di lavoro, sicuramente più importante dal momento che il tecnico dei canarini impegnerà la squadra in allenamenti più specifici. L'undici guidato da mister D'Angelo sarà sicuramente un ostacolo difficile da superare anche se per trovare un successo dei nerazzurri contro i ciociari bisogna risalire al campionato di Prima Divisione della stagione 2012 - 2013, quando il 24 marzo i canarini vennero battuti in rimonta due a uno. In quel torneo i toscani bissarono il successo del girone di andata conquistato con l'identico punteggio. Da quella domenica di marzo sono passati otto anni, in cui le due formazioni si sono affrontate altre dieci volte con il Frosinone che ha vinto tre partite, mentre le altre sette si sono concluse in parità e cinque volte senza gol. Ma c'è anche da aggiungere che l'ultimo successo in campionato dei giallazzurri risale alla stagione 2013/2014 e più precisamente alla partita di ritorno dei play off, superati con il risultato di 2 a 1 grazie alle reti di Daniel Ciofani e di Paganini che firmò la vittoria al 90' di gioco.

Ma torniamo al presente per dire che per il Frosinone la posta in palio nell'incontro con il Pisa, primo del mini-torneo di quattro gare che dovranno decidere promozioni e retrocessione, è parimenti importante, questa volta per restare in Serie B dopo averla riconquistata anche grazie a quel successo sulla formazione toscana. Che arriverà al "Benito Stirpe" dopo la positiva prestazione offerta ieri pomeriggio nella gara di recupero disputata sul campo del Pordenone, dove il Frosinone, invece, è stato nettamente battuto.

Ne parliamo a parte. Di fronte, dunque, i canarini avranno un avversario in salute che ha anche il vantaggio di non perdere il ritmo di gara. Come l'affronteranno Brighenti e compagni? Quale sarà l'assetto tattico deciso da Fabio Grosso? Alla prima domanda possiamo rispondere con la speranza che la squadra sia in grado di ritrovare lo smalto dei tempi migliori per disputare novanta minuti di gioco, dando prova di forza e di coraggio per porre con il successo una ipoteca sulla salvezza. Alla seconda con la necessità da parte del tecnico di porla nella condizioni di tornare al successo. Sia di ordine tattico e sia di scelta degli uomini. Magari tornando al passato.

L'allenamento

Intanto i giallazzurri hanno chiuso, come detto, la prima settimana di lavoro con la seduta di ieri pomeriggio allo "Stirpe". Nell'occasione mister Grosso ha fatto giocare una amichevole in famiglia alla quale non hanno preso parte i soli Vettorel. Ariaudo, Luigi Vitale e Baroni.