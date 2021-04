Con la seduta in programma di questo pomeriggio allo stadio "Benito Stirpe", il Frosinone di Fabio Grosso chiuderà la prima settimana di lavoro per preparare al meglio il mini torneo di quattro partite che concluderà la regular season della stagione in corso. Una settimana che si è aperta domenica mattina a Lignano Sabbadioro con l'allenamento di scarico del giorno seguente la partita di Pordenone, per continuare con le successive cinque sedute. L'ultima delle quali oggi pomeriggio. In questo periodo, oltre al lavoro atletico e tattico, l'allenatore Grosso e il suo staff hanno ovviamente rivolto l'attenzione per migliorare anche l'aspetto mentale. Ugualmente importante per superare il prossimo impegnativo e importante pacchetto di incontri nel migliore dei modi. Dopo il riposo festivo, i canarini riprenderanno la preparazione con altre cinque sedute compresa la rifinitura di venerdì. E si tratterà di un lavoro più specifico dal momento che sarà di preparazione alla partita con il Pisa in calendario il 1° maggio.

Iniziare bene il mini-torneo con una vittoria significherebbe riacquistare il valore importante dell'autostima che la squadra sembra aver perso per strada. Comunque si tratterà di affrontare una serie di quattro partite nel giro di dieci giorni per concludere il campionato in maniera sicuramente inusuale, almeno per quello che ricordiamo. Forse paragonabile in parte alla serie di partite giocate dal Frosinone nei play off che posero termine alla stagione scorsa. Un pokerissimo di incontri disputato nel giro di quindici giorni (dal 5 al 20 agosto) dalla formazione allora guidata da Alessandro Nesta, che aprì la "serie" con il preliminare vinto a Cittadella per proseguire con le due gare disputate nella semifinale con il Pordenone e con le altre due giocate nella finale con lo Spezia. Tornando al mini-torneo della prima decade di maggio e alla necessità di superarlo positivamente per evitare la retrocessione, Fabio Grosso dovrà riuscire a dotare della condizione ottimale il maggior numero possibile di canarini. Ma anche per cercare di recuperare quel paio di valide pedine costrette a saltare le ultime gare. Alludiamo a Luigi Vitale e a Lorenzo Ariaudo che stanno continuando a fare differenziato. Tutto questo dal momento che, trattandosi di quattro incontri molto ravvicinati, il tecnico dovrà sicuramente ricorrere ad un turnover che dovrebbe essere attuato per affrontare il poker di gare con giocatori al pieno delle energie fisiche e mentali. Ed anche dotati di esperienza collaudata soprattutto in incontri che sono di vitale importanza per decidere il risultato dell'intera stagione. Insomma per l'allenatore è ormai arrivato il tempo di puntare sulle certezze dopo i molteplici esperimenti andati a vuoto.