Alla luce dello stop che il campionato di Serie B osserverà da qui fino al 1° maggio, nella giornata di ieri il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha concesso alla squadra una giornata di riposo. Appuntamento quindi ad oggi per riprendere la preparazione al prossimo impegno che il 1° maggio appunto vedrà i canarini ospitare al "Benito Stirpe" il Pisa. Una partita che aprirà l'ultimo ciclo di quattro incontri, da giocare in pochi giorni (gli altri tre sono in programma il 4, 7 e 10 maggio), decisivo per l'intera stagione del club di Viale Olimpia. Dopo la gara contro gli ex Gucher e Soddimo, i giallazzurri saranno ospiti della Spal, riceveranno il Vicenza e chiuderanno il campionato regolare con la sfida del "Granillo" contro la Reggina. Un poker di incontri nei quali potrebbe essere sufficiente anche ottenere quattro o cinque punti per garantirsi la permanenza in Serie B senza dover passare per la lotteria dei play out (al di là di quello che potrà essere il cammino dell'Ascoli, attualmente quintultimo, gli spareggi sarebbero comunque evitati se il Cosenza attualmente quartultimo non riuscirà a ridurre l'attuale distacco di otto punti dai ciociari, almeno a quattro). In altre parole un mini campionato nel campionato, che il Frosinone dovrà affrontare con voglia, determinazione e cattiveria agonistica, ben diversa da quella messa in mostra nelle ultime quattro gare in cui sulla panchina siede Fabio Grosso. Il gioco, tra l'altro, che se con Nesta si era visto seppure a sprazzi con il nuovo allenatore non c'è mai stato, può essere benissimo lasciato da parte. Da qui alla fine servirà soltanto il cuore. Per questo la logica consiglia all'allenatore dei canarini di mettere da parte le sue idee tattiche, che comunque non hanno dato il minimo frutto, e affidarsi esclusivamente al carattere dei suoi ragazzi. Scegliendo quindi per le ultime quattro battaglie, chi ha sempre dimostrato di onorare senza mezzi termini la maglia che indossa. E non affidarsi a "gente di passaggio" che siamo certi se entriamo nello spogliatoio e chiediamo chi saranno le avversarie del Frosinone nelle ultime quattro giornate nemmeno lo sanno. Ora per noi sarebbe facile dire che all'arrivo di Grosso alla guida tecnica avevamo più volte ripetuto che la prima partita contro la Reggiana andata affrontata con il 3-5-2 e dando piena fiducia a quella sorta di undici ideale di Nesta (in fondo tolta l'ultima mezz'ora contro il Lecce quella squadra stava facendo bene e gli era mancato soltanto un pizzico di precisione sotto porta e siamo convinti che così facendo oggi staremmo qui a parlare di ben altro), ma lasciamo stare. Meglio restare al presente. Spazio e tempo per salvarci ci sono ancora. A patto di ripartire dalle certezze. Se poi anche questa volta Grosso deciderà invece di andare avanti per la sua strada adottando un modulo inadatto e schierando tanti calciatori fuori ruolo, beh allora questo vorrebbe dire perseverare nell'errore e a quel punto lui e i suoi "consiglieri" dovranno assumersi tutte le responsabilità nei confronti di una piazza che in nessun modo avrebbe meritato di vedere la sua squadra del cuore in questa situazione di classifica.