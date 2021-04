La sosta di due settimane del campionato di Serie B è giunta come manna dal cielo per il Frosinone che potrà ricaricare le batterie, apparse esaurite nelle ultime deludenti prestazioni, in vista del breve mini torneo che avrà inizio il 1° maggio (in casa contro il Pisa) e che si concluderà il 10 (trasferta di Reggio Calabria). Non solo, ma il tecnico dei canarini potrà provare a recuperare anche quei calciatori infortunati o che non sono al top della condizione. Alludiamo a Ariaudo e a Luigi Vitale. Quindi una sosta benedetta che speriamo permetta alla squadra di Grosso di ritrovare l'entusiasmo e la cattiveria per affrontare le ultime quattro partite che dovranno fornire ai canarini i punti necessari per restare in Serie B. Fatta questa premessa, possiamo dire che la stagione è salva ma non che il campionato abbia avuto tutti i requisiti della regolarità. Certo il fermo deciso dall'assemblea della Lega di B garantisce quella del finale di una stagione tormentata a causa di Covid 19, ma ci sono state società che hanno pagato gli effetti della pandemia più delle altre e per queste il campionato non ha avuto periodi di sosta. Andatelo a dire alla Reggiana che ha perso a tavolino la partita di Salerno o al Frosinone che ha affrontato il Pordenone (e la Spal) privo di quattordici pedine, avendone molte altre infortunate e con soli tre portieri ed un centrocampista nella lista dei ventitre. Ci sono state altre società penalizzate, ma anche molte altre che sono state aiutate da decisioni ingiuste perchè non adottate da un unico Ente. Non stiamo ovviamente accusando le istituzioni del calcio di Serie B dal momento che approviamo in toto quanto dichiarato dal presidente Maurizio Stirpe, intervenuto per fare chiarezza sul fatto che il fermo del campionato non si è purtroppo, verificato quando altri club si sono trovati nella stessa situazione del Pescara. Nell'intervista concessa a Tuttomercatoweb, il patron del Frosinone ha tenuto a precisare che «la disparità di trattamento e comportamento è dipeso dalle Asl locali. Alcune hanno ritenuto la situazione di pericolo per la sanità pubblica, altre invece no. E da qui sono stato presi i conseguenti provvedimenti. Non sono state le autorità sportive a decidere. Questo aspetto si lega solo alla diversa sensibilità delle autorità preposte al pubblico interesse e alla sanità».

Il presidente Stirpe, comunque ha parlato di «decisione sensata» quella assunta dalla Lega di serie B di fermare il campionato per permettere a tutte le squadre di arrivare alle ultime quattro gare con lo stesso numero di incontri disputati.

Squadra da ieri al lavoro - I canarini sono tornati in campo ieri mattina per sostenere la prima seduta settimanale. Ovviamente il programma degli allenamenti sarà diverso dal solito dal momento che si riprenderà a giocare soltanto il 1° maggio. Per il tecnico e per i suoi collaboratore l'occasione è buona per preparare il rush finale dopo aver recuperato gli infortunati. Alludiamo, come detto, a Luigi Vitale, che ha saltato le ultime quattro partite per un problema muscolare, e a Ariaudo che si è fermato nel corso della seduta di allenamento che ha preceduto la partenza alla volta di Pordenone. Oltre a Vitale e Ariaudo alla ripresa di ieri lavoro differenziato anche Vettorel e Baroni. Oggi riposo con ripresa fissata a domani mattina.