Colpisce due volte in pochi minuti (19' e 22') l'attaccante Ciurria e lancia il Pordenone. Per i canarini al "Teghil" si è fatta subito notte fonda. Frosinone incapace di reagire e di imbastire azioni offensive, tanto che alla fine si conterà solo un tiro in porta a fronte di uno spropositato ma sterile possesso palla. Sconsolato mister Grosso a fine gara: "Mi aspettano qualcosa di diverso nell'approccio. Non c'erano le basi per ribaltarla. La tatttica? Prima le basi", ha ripetuto.

Il tabellino

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Camporese, Falasco; Scavone, Calò (10' st Magnino), Misuraca (40' st Vogliacco); Zammarini; Musiolik (28' st Butic), Ciurria (40' st Biondi). A disposizione: Bindi, Stefani, Banse, Pasa, Bassoli, Mallamo, Chrzanowski, Rossetti. Allenatore: Domizzi.

FROSINONE (4-2-3-1): Bardi; Salvi (40' st Brignola), Brighenti, Szyminski, Zampano; Maiello, Carraro (1' st Tribuzzi); Rohden (14' st Novakovich), Ciano (1' st Millico), Kastanos; Iemmello (33' st Parzyszek). A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Capuano, Curado, Gori, D'Elia, Vitale M. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco; assistenti Pasquale Di Meo della sezione di Foggia e Luigi Lanotte della sezione di Barletta.

Reti: 19' e 22' pt Ciurria.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 3-2 per il Frosinone; ammoniti: 10' pt Rohden, 2' st Misuraca, 8' st Calò, 16' st Musiolik, 23' st Salvi, 42' st Parzyszek, 43' st Brignola, 47' st Tribuzzi; recuperi: 0' pt; 4' st