Nemmeno nella gara interna contro il Cittadella, il Frosinone è riuscito a tornare a quella vittoria che manca ormai dal 6 marzo (in casa addirittura dal 5 dicembre). E così il pareggio contro i veneti è stato archiviato con cinque sufficienze e ben otto insufficiente. A cominciare da quella di Iemmello che ha chiuso la gara con la media più bassa (4,67), nella quale ha pagato chiaramente il calcio di rigore fallito. Il migliore in campo, invece, è risultato colui che grazie al suo gol ha permesso ai canarini di agguantare l'avversario sull 1 a 1: Nicolò Brighenti. Per il capitano media del 7,00. Ha preceduto il subentrato Alessio Tribuzzi (6,67)., mentre sul terzo gradino del podio troviamo Lorenzo Ariaudo (6,08). Gli ultimi due giallazzurri con media sufficiente sono risultati Grigoris Kastanos e Raffaele Maiello (6,00). Andiamo a questo punto a vedere quella che è la nuova classifica generale del nostro concorso Il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa quattordicesima giornata di ritorno. Al comando si conferma l'estremo difensore Francesco Bardi. Nonostante la sua media sia scesa da 6,23 a 6,21 ha ugualmente guadagnato terreno nei confronti del secondo, Mirko Gori, passato da 6,18 a 6,15. Sul terzo gradino del podio troviamo quindi la coppia composta da Raffaele Maiello e Lorenzo Ariaudo. Il centrocampista è passato da 6,14 a 6,13, mentre il difensore ha mantenuto lo stesso 6,13 della giornata precedente. Si conferma in quinta posizione (e tra i primi è l'unico ad avere migliorato la sua vecchia media), Nicolò Brighenti. Il capitano è passato da 6,03 a 6,07. Con media generale oltre la sufficienza troviamo quindi: Grigoris Kastanos (6,01) e Vincenzo Millico (6,00). Quest'ultimo, però, non potrà entrare per regolamento nella classifica finale visto che vanta una sola presenza con voto. Per tutti gli altri media generale negativa. Stiamo parlando di: Przemysaw Szyminski e Alessio Tribuzzi (5,99), Marcus Rohden e Marcos Curado (5,97), Francesco Zampano e Andrija Novakovich (5,94), Alessandro Salvi (5,93), Alessandro Iacobucci (5,92), Salvatore D'Elia (5,86), Daniel Boloca (5,77), Camillo Ciano e Luigi Vitale (5,76), Marco Capuano (5,75), Piotr Parzyszek(5,74 ), Pietro Iemmello (5,62), Marco Carraro (5,61) e Enrico Brignola (5,58).