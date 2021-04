Tra i migliori in campo in assoluto nella gara pareggiata sabato dal Frosinone in casa contro il Cittadella c'è stato certamente Alessio Tribuzzi. Il classe ‘98 è entrato in campo a inizio ripresa e con la sua voglia e determinazione ha aiutato la formazione di Fabio Grosso a cambiare passo e quindi raggiungere il pareggio grazie al gol di Brighenti su assist dello stesso Tribuzzi.

«È stato importante - dice - rientrare in campo dopo l'intervallo con l'atteggiamento giusto. Cosa non facile, considerando che stavamo perdendo per 1 a 0 e avevamo fallito un calcio di rigore. Per cui la reazione che abbiamo avuto è stata certamente buona. Fino alla fine abbiamo provato a vincere la partita, ma alla resa dei conti siamo stati costretti ad accontentarci di un solo punto che, comunque, è ugualmente importante».

A detta di Tribuzzi per uscire definitivamente da questo periodo senza vittoria e blindare la salvezza, bisogna proseguire sulla strada intrapresa proprio contro il Cittadella.

«Abbiamo battagliato senza risparmiarci contro una squadra forte e aggressiva soprattutto sulle seconde palle. Un atteggiamento che dovremo avere anche nel proseguo della stagione. A questo punto dobbiamo solo pensare a recuperare tutte le nostre forze e andare sabato in casa del Pordenone per cercare di tornare a casa con un risultato positivo».